Le Galaxy S22 Ultra 5G, un digne remplaçant du Galaxy Note 20

La petite recette du bonheur technologique est toute simple : c’est celle de choisir un appareil et de savoir en exploiter toutes les possibilités.

Mais si cet appareil est trop perfectionné pour vos besoins, alors vous aurez sans doute payé trop cher et donc qu’un autre modèle moins coûteux aurait amplement fait l’affaire.

Un exemple rencontré sur ce S22 Ultra qui n’est pas à la portée de toutes les mains, littéralement, c’est le stylet S Pen logé dans le flanc du boîtier – importé du Galaxy Note 20 – qui permet de dessiner à l’écran. Même pour moi, en exploiter toutes les possibilités exigerait une courbe d’apprentissage assez longue.

Par contre, les capacités photo et vidéo que l’on utilise depuis l’arrivée des premiers téléphones intelligents et des appareils photo numériques sont encore repoussées sur ce S22 Ultra et plus facilement exploitables par le commun des mortels.

Profusion d’objectifs

Parlant de photographie, vous serez servi avec ce S22 Ultra. Côté écran, le capteur d’égoportrait sous l’écran ne lésine pas sur la résolution, 40 Mpx, et au dos de l’appareil, on découvre quatre objectifs, dont un téléobjectif 10x :

Ultra grand-angle 12 Mpx F2.2

Grand-angle 108 Mpx F1.8

Zoom 3x 10 Mpx F2.4 stabilisé

Zoom 10x 10 Mpx F4.9 stabilisé

Notez que le grand-angle produit de gros fichiers de 108 Mpx, n’en abusez pas, sinon gare à la saturation du stockage.

Samsung

Les capacités de photographie nocturne sont vraiment étonnantes. Peut-être même trop ! J’ai pris des photos de nuit avec le S22 collé à la fenêtre pour immobiliser l’appareil. Avec le traitement avancé des images, on obtient des photos qui s'illuminent littéralement dans la noirceur.

Comme cette photo prise de nuit, sans flash, que l’on peut comparer avec celle du Galaxy A52. Le traitement du bruit numérique pour éliminer le grain ou les pixels indésirables rivalise avec les capacités des appareils reflex, plus compliqués à utiliser.

L’arrière-plan flouté fonctionne bien pour donner préséance au sujet principal.

Le zoom 10x avec stabilisateur optique est tout aussi pratique qu’impressionnant. Au-delà de 10x, on tombe dans le zoom numérique (jusqu’à 100x) qui n’est qu’un gadget.

Quant aux capacités vidéo, il y a une nouvelle fonction de cadrage automatique qui suit jusqu'à 10 personnes et s'ajuste automatiquement lorsque celles-ci entrent et sortent du cadre. Il existe également une fonction de fréquence d'images automatique qui tient compte des conditions de luminosité ou d'obscurité. La résolution d'enregistrement vidéo demeure toujours de 8K/24p pour la caméra principale et de 4K/60p pour la caméra d’égoportrait.

Toujours en photo, ce S22 Ultra recèle une touche pour les amateurs avancés ou professionnels qui aiment fignoler leurs images format RAW, soit directement sur le téléphone ou de manière plus conventionnelle, en transférant ces fichiers d’environ 40 Mo sur ordinateur.

Samsung

Autonomie

Sous le capot, Samsung a installé une solide pile de 5000 mAh qui a tenu, selon quelques jours d’essai, une bonne journée avec des réserves à l’heure du lit. Une estimation à prendre à la légère vu qu’il y a autant d’utilisations que d’utilisateurs.

Sans qu’on s’en rendre compte, la pile est gérée par des algorithmes d’intelligence artificielle qui adaptent la consommation en fonction des besoins.

Terminons par le plus beau sur ce téléphone, l’écran. Faisant 6,8 po, son affichage est puissant sous le soleil (1750 nits max.) et fluide grâce à son taux de rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz. Il y a même un taux de 240 Hz pour les amateurs de jeux vidéo.

Et le moins beau, le prix.

Samsung Canada plus gourmand que Samsung USA

Chez nous, Samsung demande 1789,99 $ pour le modèle de base du Galaxy S22 Ultra. Ce qui nous amène un prix de 2058,04 $ en incluant les taxes. Le prix augmente si vous optez pour un stockage plus important.

Étonnamment, le même appareil est vendu 1200 $US chez nos voisins du sud, soit 1535 $CA après conversion. Une différence avant taxes de 255 $CA ou de 16,6 %. Tout de même.

Et comme l’adaptateur d’alimentation n’est pas inclus, ajoutez quelques dizaines de dollars à la facture si vous n’en avez pas un. Samsung suggère un modèle 45 W pour obtenir les plus rapide recharges, filaires ou sans fil.