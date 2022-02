L'entretien des planches à découper

Peu importe le type de planche à découper que vous possédez, vous devez la laver après chaque utilisation avec une eau chaude savonneuse ou une eau chaude additionnée de vinaigre ou de jus de citron.

La planche en bois ne doit pas être immergée dans l’eau et un bon entretien assure sa conservation pour plusieurs années. Enlevez les taches tenaces en les frottant avec un mélange de bicarbonate de soude et d’eau chaude ou saupoudrez la planche de sel marin. Frottez la surface avec vos mains et laissez agir une dizaine de minutes avant de bien rincer la planche.

Pour faire disparaître les mauvaises odeurs de poisson, d’oignon et d’ail sur la planche à découper, frottez-la avec un demi-citron ou même la pulpe intérieure d’un citron pressé et rincez la planche à l’eau chaude afin de compléter la désodorisation.

Apportez une attention particulière aux planches en bois qui peuvent présenter des rayures profondes pouvant retenir les bactéries, mais il est faux de croire qu’elles retiennent plus de bactéries que les planches plastifiées.

Par contre, les planches plastifiées sont plus faciles à nettoyer, car elles vont au lave-vaisselle. Comme le plastique s’effrite rapidement sous la répétition des coups de couteau, leur durée de vie est brève. Remplacez-les donc après 1 à 2 ans.

Astuces de chef

Pour empêcher votre planche en plastique de glisser sur le comptoir, déposez-la sur un linge humide. La planche à découper en bois est plus lourde et donc plus stable sur le comptoir.

Huilez régulièrement la planche à découper en bois afin de prévenir le dessèchement. Utilisez une huile neutre comme l’huile de pépins de raisins. N’utilisez pas une huile d’olive, car elle rendra la planche collante. Vous trouverez aussi dans les grands magasins et les boutiques de cuisine des bouteilles d’huile minérale et d’huile de citron excellentes pour la protection du bois des planches à découper.