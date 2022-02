Les adresses du Cuisinomane: Restaurants indiens

Le parfum des épices, la chaleur des currys, l’abondance de légumes, la tendreté et la complexité des viandes cuites au four tandoori... Sans oublier le bonheur de plonger le moelleux pain nan dans l’excédent de sauce pour ne laisser aucune trace de la scène de crime.

Voici quelques bonnes adresses où succomber sans regret à l’enivrante cuisine indienne !

Le Taj et Étoile des Indes

Photo courtoisie

À ces deux institutions indiennes de la ville, nous avons droit à des fours tandoori qui n’ont jamais rougi. Des mijotés authentiques parfumés aux mille et une épices, des viandes grillées en sauce crémeuse juste assez relevée, des pains nans cuits à la minute incroyablement moelleux et fondants... Ce sont deux endroits où il faut prendre le temps de s’asseoir et de se laisser guider par notre instinct. Dépaysement assuré !

restaurantletaj.com ▶ 2077 rue Stanley, Montréal

▶ etoiledesindes.com ▶ 5860 rue Sherbrooke Ouest, Montréal ▶ 1806 rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

Le Super Qualité

Photo courtoisie

Le comptoir indien Le Super Qualité est le petit restaurant de quartier qui peut sauver beaucoup de soirées où l’inspiration n’est pas au rendez-vous. On y sert une cuisine authentique indienne certes, mais différente de ce que nous avons l’habitude ; ici, l’inspiration est aux plats « de tous les jours », qui abondent les rues de Mumbai comme le Dahi Batata et le Wada Pav (un délicieux petit sandwich que l’on engloutit en trois bouchées). Le thali, composé d’un assortiment de plusieurs petits plats, est un autre incontournable.

lesuperqualite.com ▶ 1211 rue Bélanger, Montréal ▶ 30 rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

Pushap

Photo courtoisie

Difficile de passer à côté de cet autre emblème de la cuisine indienne. On y propose une cuisine entièrement végétarienne et très abordable. Les caris à base de légumes, les mijotés de lentilles, les pakoras et les bouchées sucrées sont leurs spécialités, qui composent d’ailleurs les repas thalis. Une belle histoire de tradition qui perdure depuis 1986 et qui mérite le détour.

▶ 5195 rue Paré, Montréal

▶ 4777 boulevard des Sources, Pierrefonds

India Rosa

Photo courtoisie

Le partage du savoir-faire et des traditions indiennes est définitivement un aspect que la famille Sandhu a à cœur — et qu’elle partage depuis aujourd’hui plus de 35 ans, notamment avec le Restaurant Sandhu et Guru Bistro Indien. Avec l’India Rosa, le pari des fils Sandhu d’offrir une expérience indienne branchée dans un cadre plus jeune et festif est réussi. La carte regorge de plats authentiques appelés « tapas indiens » tout indiqués pour le partage, aux côtés de quelques cocktails parmi les près de 40 différents proposés au menu.

indiarosa.com ▶ 1241 avenue Mont-Royal Est, Montréal

Tommy Dion est chroniqueur/critique gastronomique et fondateur de la plateforme web et guide gourmand www.lecuisinomane.com.