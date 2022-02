Les moments forts de la série Au Volant avec Gabriel Gélinas

Après une aventure de presque 100 épisodes, le balado Au Volant avec Gabriel Gélinas, sur QUB radio, tire sa révérence. L’animateur revient sur ses épisodes préférés, de même que ceux qui ont retenu l’attention des auditeurs.

« Si c’est la fin de la route pour cette série de balados, c’est parce que de nouveaux projets vont me demander plus de temps. Et comme le temps n’est pas élastique, je dois vous dire bien à regret, au revoir. Du moins, pour l’instant », explique Gabriel en introduction.

Lors des trois saisons — totalisant 93 émissions —, le journaliste a discuté de nombreux sujets en lien avec l’évolution de l’industrie de l’automobile, de ses expériences ainsi que de l’histoire automobile.

Pour connaître les épisodes marquants de la série, écoutez le balado ci-dessus. Pour réécouter d’autres émissions, cliquez ici.