Les Remparts s’en tirent à bon compte

Ce fut loin d’être parfait pour les Remparts de Québec, mais William Rousseau a fermé la porte en tirs de barrage pour permettre aux siens de l’emporter 3 à 2 contre les Cataractes de Shawinigan, vendredi soir, au Centre Gervais Auto.

Après une prolongation sans histoire, le gardien des Diables rouges s’est dressé à un contre un devant les dangereux Mavrik Bourque, Pierrick Dubé et Isaac Ménard. Pendant ce temps, le deuxième tireur des Remparts, Xavier Filion, a touché la cible.

Rousseau a terminé sa soirée de travail avec 29 arrêts sur 31 lancers, tout comme son vis-à-vis Antoine Coulombe.

Ce duel entre deux des puissances de la Ligue de hockey junior majeur de hockey n’a pas déçu, étant serré jusqu’au bout. Les deux équipes s’étaient répondues coup sur coup pendant le temps régulier.

Avant la fusillade, les hommes de Patrick Roy avaient pris l’avance dans cette rencontre... pendant 49 secondes. En tout début de troisième engagement, le défenseur Nicolas Savoie a déjoué Coulombe alors qui celui-ci devait composer avec la circulation devant son filet.

Or, Zachary Bolduc s’est retrouvé au cachot quelques instants plus tard et Olivier Nadeau a rapidement créé l’égalité avec son 24e but de la saison.

Plusieurs revirements

Les deux premiers engagements ont été marqués par quelques coûteux revirements. Les Cataractes venaient tout juste d’écouler un avantage numérique des Remparts offert par Lou-Félix Denis quand ils ont ouvert la marque à mi-chemin en première période.

Alors que Denis rentrait au banc de l’équipe, l’échec-avant très agressif de Nadeau a surpris les défenseurs des visiteurs. Après avoir intercepté la rondelle, l’espoir des Sabres de Buffalo a remis à Pierrick Dubé, qui a fait mouche.

C’est une autre erreur d’exécution qui a permis aux Remparts de niveler le pointage en début de deuxième période. Une chute de Zachary Massicotte à sa ligne bleue a ouvert la porte à un trois contre un de Québec, et c’est Kassim Gaudet qui a mis la touche finale.

Les Remparts étaient une fois de plus privés des services du gardien Fabio Iacobo et de l’attaquant Zachary Gravel, qui ont été en contact avec la COVID-19 dans les derniers jours.

Quelques jours après avoir vaincu les Foreurs de Val-d’Or 4 à 1 au Centre Vidéotron, Québec recevra une fois de plus la visite des hommes de Maxime Desruisseaux, dimanche.