L’Océanic espère renouer avec la victoire

RIMOUSKI | Après trois défaites cette semaine sur la route, l’Océanic de Rimouski espère renouer avec la victoire pour son retour au bercail samedi face aux Foreurs de Val-d’Or.

Même si les Foreurs ont amorcé une reconstruction après avoir visé les grands honneurs l’an dernier, il n’est aucune question dans le camp rimouskois de prendre la formation de l’Abitibi à la légère. « Nous ne sommes pas placés pour prendre qui que ce soit à la légère. Nous avons une jeune équipe qui a des choses à prouver. Les Foreurs demeurent explosifs en attaque avec Justin Robidas et Jérémy Michel, entre autres. Ils ont un excellent jeu de puissance. Il faudra être discipliné et ne pas garder le jeu ouvert contre eux. Nous avons divisé notre programme double à Val-d’Or en octobre. Ils n’ont pas beaucoup bougé à la période des transactions », a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Deux défaites crève-cœur

Serge Beausoleil est revenu sur les deux défaites crève-cœur de mercredi et jeudi à Shawinigan et à Drummondville. « Ce qui me déplait, c’est la façon dont on a permis aux Voltigeurs de marquer le but gagnant. Nous étions revenus de l’arrière en travaillant d’arrache-pied. Je n’ai rien à reprocher aux joueurs en terme d’efforts, surtout lors d’un deuxième match en deux soirs. Nous aurions dû sécuriser le point que nous avions réussi à obtenir avec quelques minutes à faire en troisième période. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Ça fait partie de l’apprentissage d’une jeune formation. C’est là qu’on se rend compte de l’importance de l’absence d’un vétéran comme Xavier Cormier », a-t-il commenté.

Quatre joueurs à l’infirmerie

Des quatre joueurs actuellement à l’infirmerie, Louis Robin est le plus près d’un retour. « Il sera examiné aujourd’hui (vendredi). S’il ne revient pas samedi, ce sera assurément jeudi prochain contre le Drakkar. Bonne nouvelle dans le cas de Cormier qui récupère plus rapidement que prévu. On parlait de quatre à six semaines, ça s’oriente plus pour quatre », a précisé Serge Beausoleil. Cormier a été blessé au début de la troisième période du match du 5 février à Moncton.

Le gardien Gabriel Robert devait aussi être examiné vendredi à Rimouski. Il a été blessé lors d’une collision avec un joueur des Cataractes mercredi en première période. Kyle Hagen a été rappelé des Lions du Lac-Saint-Louis midget AAA pour seconder Patrik Hamrla jeudi à Drummondville. On ne connaît pas la durée de l’absence de Robert pour le moment. L’autre blessé est l’attaquant Alexandre Lefebvre dont le retour n’est pas prévu avant quelques semaines.

Le capitaine de l’Océanic, Ludovic Soucy, a disputé son 200e match en carrière avec la formation rimouskoise jeudi. Le natif de La Pocatière en est à sa 5e saison avec l’équipe.