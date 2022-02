Olymel Princeville: le syndicat et l’employeur s’entendent

Une prolongation de la convention collective jusqu’en 2030 a été conclue entre le Syndicat des employé-es d’Olymel Princeville-CSN et son employeur.

L’accord a été accepté à 93 % en échange d’une bonification des salaires et des avantages sociaux. Les salariés recevront ainsi des augmentations variant de 7,44 à 7,64 $ de l’heure, ce qui représente une bonification de 35 %.

«Même si notre convention collective a atteint une maturité dans notre secteur, nous avons également obtenu d’autres avancées, dont un cadre sur les travailleurs étrangers, des modifications importantes aux régimes des samedis obligatoires et une clause de transparence économique.», a déclaré vendredi par communiqué Steve Houle, président du Syndicat des employé-es d’Olymel Princeville-CSN.

L’employeur va par ailleurs augmenter sa contribution aux assurances collectives de 4 % par année.

«Il faut se souvenir que les syndicats de Princeville et de Vallée-Jonction ont tracé la voie des règlements dont nous sommes témoins dans l’industrie de l’abattage. Les deux syndicats sont montés au front et ont vécu de longues grèves, respectivement de huit semaines et de dix-huit semaines. Ce sont elles et eux qui ont forcé leur employeur à reconnaître ses problèmes d’attraction et de rétention de main-d’œuvre», a souligné Paul Lavergne, président du Conseil central du Cœur du Québec-CSN.

L’organisation syndicale représente 350 membres affiliés à la Fédération du commerce (FC-CSN).

