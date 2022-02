«On a vécu un moment de choc extrême», dit une Ukrainienne

Les 24 premières heures se sont déroulées très rapidement et la Russie a progressé à un rythme qu’aucun Ukrainien n’aurait pu envisager.

«Personne ne pouvait imaginer que ça arriverait à une telle vitesse, qu’on pouvait voir des chars [russes] dans les quatre coins de l’Ukraine», explique Tetyana Ogarkova, journaliste pour Ukraine Crisis Media Center.

Selon cette journaliste, le peuple ukrainien est unanime et affirme que l’agresseur de cette attaque est le président russe.

«Je crois que 42 millions d’Ukrainiens seraient d’accord avec moi, si vous avez bien écouté son discours, je pense qu’il a besoin d’un médecin qui traiterait ses maladies mentales. Il rentre dans un pays qu’il traite de nazisme, c’est du délire. Premièrement, notre président est juif et deuxièmement il est russophone», souligne Mme Ogarkova.

Une lueur d’espoir

Malgré toutes les mauvaises nouvelles, les Ukrainiens s’accrochent à la moindre lueur d’espoir.

«On voit que l’armée ukrainienne résiste, nos militaires nous communiquent des chiffres comme quoi plus de 2500 Russes ont déjà péri dans ce combat, non sans perte de notre côté, mais ça rassure, notre armée se bat et nous sommes là pour la soutenir», dit-elle.