Poutine relance la menace nucléaire

L’invasion russe en Ukraine replonge l’humanité à l’époque où les grandes puissances envisageaient une guerre atomique, déplore un politologue de Montréal.

« Après les sanctions économiques imposées à la Russie, l’Occident se prépare à une stratégie militaire dans laquelle l’arme nucléaire occupe une place centrale », estime le politologue Michel Fortmann, professeur de science politique à l’Université de Montréal et spécialistes des conflits armés.

Première puissance nucléaire mondiale avec 6255 ogives sur son territoire, la Russie domine les États-Unis (5550 armes nucléaires) et les deux pays comptent pour 82% de l’arsenal atomique mondial. D’autres pays comme la France (300) et l’Angleterre (200) sont aussi du groupe, mais de façon plus marginale.

Selon M. Fortmann, l’invasion russe pourrait permettre à Vladimir Poutine de déployer des armes aux frontières de l’Ukraine.

Équilibre de la terreur

Après 30 ans d’accalmie, nous replongeons dans une nouvelle menace nucléaire, croit l’auteur du livre Retour du risque nucléaire, publié aux PUM en 2019.

La dénucléarisation de la planète s’est déroulée de manière structurée et efficace au cours des dernières décennies. En 1986, on comptait 69368 ogives nucléaires, ce chiffre est tombé à environ 1550 en 2018 selon le Bulletin of the Atomic Scientists cité dans le livre. Depuis quelques années, on ne craignait plus sérieusement le recours à l’arme suprême. L’invasion russe de cette semaine constitue un événement historique qui vient changer la donne internationale de façon significative.

Mais cela ne veut pas dire que nous soyons au bord d’une guerre nucléaire. « L’enjeu est tellement grand que je ne crois pas qu’aucun chef d’État n’envisage sérieusement cette option pour le moment », nuance-t-il.

De façon réaliste, il faut s’attendre à un retour de la « guerre froide », comme on a surnommé la période de l’après-guerre jusqu’à la chute du bloc soviétique en 1989, où les deux grandes puissances accumulaient les armes en surveillant l’autre camp.

Comme d’autres, Michel Fortmann se demande jusqu’où ira le président russe. Il ne croit pas que celui-ci ira jusqu’à utiliser l’arme atomique pour parvenir à ses fins mais il lorgne probablement du c^oté des républiques baltes – Lettonie, Estonie et Lituanie. « Ce sera autre chose car ces pays font partie de l’OTAN », conclut-il.

