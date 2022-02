Quoi faire au Québec pendant la semaine de relâche?

Dans plusieurs écoles, la semaine prochaine sera une semaine de relâche.

Voici donc quelques activités à faire en famille pour que les parents, autant que les enfants, aient du plaisir.

Aller visiter une cabane à sucre

Les dernières années ont été dures pour les acériculteurs, qui ont fait face à plusieurs fermetures en raison de la pandémie. La semaine de relâche est donc le moment idéal pour aller encourager ces producteurs locaux et se sucrer le bec par la même occasion.

Le ski de soirée

Le ski de soirée est l’occasion idéale de profiter des pentes qu’offrent les montagnes du Québec. Moins achalandées que pendant la journée, les pistes de ski de 45 stations à travers la province sont ouvertes pour le bonheur de tous.

Montréal en lumières

Le festival Montréal en lumière, qui accueille chaque année plus d’un million de visiteurs, est l’endroit parfait pour ceux qui veulent tout voir et tout faire.

Le sentier de patin, un spectacle exclusif et des projections cinématographiques en plein cœur de Montréal combleront le cœur des petits et des plus grands.

Visiter la centrale hydroélectrique de Beauharnois

Ceux qui aiment les activités inusitées et éducatives seront certainement servis lors de la visite de la centrale hydroélectrique de Beauharnois.

La visite est complètement gratuite, il faut seulement réserver sa place.

Hivernades de Saguenay

Le festival hivernal familial de Saguenay est l’endroit rêvé pour renouer avec l’hiver. Les enfants y trouveront leur compte grâce aux nombreuses activités, notamment les structures gonflables. L’ambiance conviviale est assurée de vous apporter de beaux moments.