Sauvons l'Ukraine des griffes de Poutine

L’opération militaire lancée par Vladimir Poutine contre l’Ukraine est une guerre d’invasion. Point. L’Ukraine se voit sacrifiée sur l’autel des ambitions annexionnistes d’un autocrate russe pour qui l’existence même d’une nation ukrainienne n’est qu’une fiction.

Le délire de Poutine est hallucinant. Il jure vouloir « protéger » les républiques russophones de Donetsk et de Louhansk, elles-mêmes visant l’annexion à la Russie, d’un « génocide ». Un « génocide », qu’il accuse l’Ukraine de préparer à la manière des nazis.

Le prétexte est grossier et mensonger. Son délire n’a cependant rien d’étonnant.

Au-delà même de ses multiples ramifications politiques et économiques sur la scène internationale, la réalité est que l’invasion de l’Ukraine s’inscrit dans une très longue histoire d’hégémonie russe et soviétique face à celle-ci.

De la lignée des tsars à Lénine et Staline, Poutine est l’héritier d’un pouvoir russe grandiloquent et xénophobe, pour qui les Ukrainiens, malgré qu’ils aient leur histoire, leur langue et leur culture distinctes, ne seraient que de vulgaires sous-produits de la Grande Russie.

Depuis longtemps, le peuple ukrainien a beaucoup souffert. Victime entre autres de décennies de politiques brutales de russification. Victime sous Staline, dans les années 1930, d’une famine préfabriquée par le régime soviétique.

Des millions d’enfants, de femmes et d’hommes ukrainiens sont littéralement morts de faim.

Horreur

Les voilà maintenant bombardés par la Russie de Poutine. En pleine Europe. Longtemps après la chute de l’URSS. Au XXIe siècle.

Cité dans La Presse, Roman Serbyn, professeur émérite d’histoire à la retraite de l’UQAM et spécialiste de l’Europe de l’Est, l’explique en termes cristallins :

« Poutine rêve d’assimilation, et c’est ce qu’il a commencé dans l’est de l’Ukraine, où les enfants apprennent désormais qu’ils sont des Russes. C’est une campagne génocidaire qui est en cours. »

Au Canada, nos nombreux concitoyens d’origine ukrainienne regardent donc avec horreur les événements actuels.

Pour le monde, le cauchemar est de voir l’armée d’un régime dictatorial envahir un pays démocratique et pacifique. Un État autocratique cherchant à s’annexer un État démocratique par les armes. Une première depuis la dernière Guerre mondiale.

Le cauchemar, c’est voir Poutine s’en servir pour chercher à déstabiliser la démocratie partout où elle existe.

Agir sur plusieurs fronts

C’est pourquoi les États démocratiques doivent agir. À la fois pour sauver la nation ukrainienne des griffes de Poutine et défendre les valeurs que nous partageons.

Il faut agir sur plusieurs fronts. Entre autres, soutenir l’Ukraine par tous les moyens. Imposer au régime Poutine de dures conséquences politiques et économiques. Accueillir les réfugiés ukrainiens.

Couper les liens diplomatiques. Dénoncer haut et fort Donald Trump et son porte-voix Fox News, ces alliés indéfectibles de la Russie poutinesque. Il faut voir les guignols de Fox News répéter inlassablement que Justin Trudeau est un tyran et Poutine, un grand leader.

Les Ukrainiens ont droit à leur indépendance, leur liberté et leur sécurité. La langue ukrainienne existe. La culture ukrainienne existe. L’histoire ukrainienne existe.

Le territoire et l’État de l’Ukraine existent. Leur annexion violente à la Russie ne doit pas se matérialiser. Poutine, ce dangereux tsar auto-fantasmé, doit en être empêché.