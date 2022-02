Sécurité routière: 150 constats remis à Québec jeudi

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a distribué 150 constats d’infraction jeudi dans le cadre d’une opération de sécurité routière.

L’opération s’est déroulée de midi à 18 h dans plusieurs secteurs de la Ville, dont les intersections Saint-Paul et Jean-Lesage, Louis-XIV et Seigneuriale, Versant-Nord et l’Avenue de Lestres, de même que plusieurs écoles à la sortie des classes.

Elle visait à sanctionner les comportements imprudents des usagers de la route, dont l’usage d’un cellulaire au volant, la vitesse excessive, ou encore l’omission de s’immobiliser à un arrêt ou à un feu rouge.

«Au total, 150 constats d’infraction, principalement de vitesse excessive et d’omission de s’immobiliser à un feu rouge, ont été signifiés. Malgré cette opération plus importante, les policiers continueront leur surveillance accrue de sécurité routière afin de maximiser la sécurité des usagers de la route et des piétons», a affirmé le porte-parole David Poitras.

