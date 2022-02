Sud du Québec: de la neige vendredi et du soleil samedi

La neige sera de retour vendredi et affectera essentiellement certains secteurs du sud du Québec, alors qu’ailleurs le temps sera variable, avec toutefois un épisode de froid extrême dans le nord de la province.

Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial (BMS) pour une partie de l’Outaouais, Montréal, Lanaudière, la Montérégie et l’Estrie., alors qu’un avertissement de froid extrême est en vigueur pour les secteurs du nord et du nord-est.

La neige causée par une dépression qui a pris naissance dans le centre des États-Unis débutera en matinée pour cesser en fin de journée, selon l’agence fédérale, qui prévoit de 10 à 15 centimètres de neige avec possiblement de la poudrerie en raison des vents forts du nord-est.

Les accumulations seront moins importantes au nord du fleuve Saint-Laurent, contrairement aux secteurs du sud, mais les températures seront pratiquement les mêmes oscillant entre -12 et -10 degrés.

À Québec, il y a beaucoup moins de neige, puisque l’on prévoit juste de 2 à 4 centimètres durant la journée et un temps généralement nuageux, mais il fera plus froid dans les secteurs un peu plus au nord, selon l’agence fédérale.

Dans l’est de la province, on aura un peu de répit avec un temps ensoleillé et une alternance de soleil et de nuages, alors que le mercure devrait descendre jusqu’à -14 degrés avec un refroidissement éolien de -30 degrés.

Le beau temps sera de retour samedi presque partout avec du soleil et des températures beaucoup plus clémentes, avant un autre épisode de neige dans le redoux, dimanche, avec sans probablement d’accumulations.