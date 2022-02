Tramway de Québec: pas question de changer de projet ou de tracé, dit Bruno Marchand

Le maire de Québec ferme la porte à double tour sur tout changement majeur au projet de tramway.

Bruno Marchand a réagi vendredi aux propos du chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, qui affirmait qu'il présenterait dans sa plateforme électorale un projet pour remplacer le projet de tramway.

«C'est mal connaître le projet. Le projet est sur ses rails, il est soutenu par les paliers de gouvernement. Alors amener un nouveau projet, c'est la meilleure façon de tuer n'importe quel projet de transport collectif», a soutenu M. Marchand, en marge d'une conférence de presse au YWCA.

Le maire a rappelé que les appels de propositions qui seront lancés à la suite des appels de qualification qui viennent de se conclure représentent des «milliers de pages de documents». Il souligne aussi que «4 milliards $ sont sur la table» pour la réalisation de ce projet.

Des années perdues

Quant aux voix qui s'élèvent pour réclamer un changement majeur de tracé, le maire estime qu'elles sont minoritaires et qu'un tel bouleversement reviendrait à reprendre le travail effectué par le Bureau de projet et qui prend «des mois, voire des années». «C'est de tuer le projet. Tout ce qui amène des changements aussi drastiques au projet, ça nous ramène à la case départ. Et je pense que les citoyens de Québec, pour leur économie, leur environnement, leur mobilité, ne peuvent pas se permettre d'attendre autant que ça.»

