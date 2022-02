Un arbitre de la LNH invite les parents à s’impliquer

Un arbitre de Granby, en Estrie, qui a atteint la Ligue nationale de hockey, invite les parents à s’impliquer comme officiels, puisque la pénurie d’officiels au hockey est plus accrue que jamais depuis le début de la saison.

Pierre Lambert est officiel dans la Ligue nationale de hockey (LNH) depuis 2016. Avant de parcourir les plus grands amphithéâtres de l’Amérique du Nord, le résident de Granby a passé des centaines d’heures dans les arénas du Québec.

«Tout au long de mon parcours, j’ai pu rencontrer des gens, tisser des liens d’amitié. Moi j’ai été chanceux d’atteindre la ligue nationale, mais, peu importe à quel niveau j’ai travaillé, même quand j’ai commencé avec des enfants de sept ans, j’ai toujours eu la même sensation. Je ne garde que de bons souvenirs de mon passage au hockey mineur», a-t-il indiqué.

Déçu de voir que le recrutement et la rétention des officiels au Québec sont de plus en plus difficiles, il croit qu’une partie de la solution passe par l’implication des amateurs de hockey, particulièrement des parents.

«Écoutez, on fait ça pour vos enfants. Pourquoi ne pas commencer à arbitrer? Ce sera bon pour votre condition physique, ça va vous permettre de voir une facette différente du sport et de mieux le comprendre. En plus, vous allez développer une camaraderie avec vos partenaires, moi je n’ai que de bons mots et je vous invite à le considérer sérieusement», a-t-il affirmé.

Le Granbyen espère que l’appel sera entendu, pour que le hockey québécois demeure en santé encore longtemps.