Un ex-policier et maire devra payer sa victime

L’ex-policier et ancien maire de Montréal-Nord Gilles Deguire devra verser près de 300 000 $ à l’ado dont il avait abusé sexuellement et à sa mère, a ordonné un juge en déplorant que l’agresseur ait minimisé ses gestes.

« Il soutient que [la victime] exagère à la fois la portée des gestes abusifs qu’il aurait supposément posés et leur impact sur son intégrité psychologique. Mais le déni [...] ne peut pas faire échec aux faits mis en preuve », a déclaré le juge Michel Yergeau en condamnant l’ancien politicien à délier les cordons de sa bourse.

Deguire, 72 ans, avait déjà écopé de six mois de prison en 2017, pour des contacts sexuels sur une mineure, survenus entre 2013 et 2015. Il avait pu sortir au sixième de sa peine, mais juste après, la victime et sa mère ont intenté une nouvelle poursuite, cette fois au civil, en lui réclamant 600 000 $ pour les traumatismes subis.

C’est que selon deux rapports psychologiques, la victime a reçu un diagnostic de syndrome post-traumatique majeur « assorti de nombreux symptômes, dont l’impact se fera sentir pendant encore longtemps », peut-on lire dans la décision rendue cette semaine.

« Ce choc aura eu un effet nocif sur les résultats scolaires de l’enfant et sur son développement », a ajouté le magistrat.

Lors du procès civil, Deguire avait tempéré les agressions qu’il avait commises sur la victime, allant même jusqu’à renier en partie le résumé des faits qu’il avait lui-même signé au moment de plaider coupable au criminel.

Préjudice

Or, la preuve a démontré que, oui, Deguire avait causé un préjudice à l’ado, et qu’il devait être puni au civil pour cela.

Au total, il devra payer 240 000 $ à la victime, ainsi que 51 388 $ à la mère de celle-ci.

Il s’agit d’un montant moindre que ce qu’elles réclamaient, mais le magistrat a rappelé que « le jugement n’a pas pour fonction de venger la victime ».

Pour payer, Deguire pourra utiliser son indemnité de départ de la Ville, soit près de 99 000 $, ou encore sa pension de 90 000 $ par année.

« L’introspection qu’auront entraînée sa chute et les procédures judiciaires au criminel et au civil l’amènera peu à peu, il faut le souhaiter, à comprendre la véritable dimension des séquelles qu’il aura laissées sur la victime », a conclu le juge, tout en soulignant la détermination de cette dernière et de ses proches.