CARRIER, Jacques



À l'Hôtel Dieu de Lévis, le 14 février 2022, à l'âge de 85 ans et 5 mois, est décédé monsieur Jacques Carrier, fils de feu Arthur Carrier et feu Rose-Anna Goupil. Il habitait à Lévis.Il laisse dans le deuil ses frères : feu Eddy (feu Lorraine Gourgues), feu Roger, feu Adrien, feu Louis (Gisèle Roy), Marcel (feu Ghislaine Talbot), Gilles (Madeleine Chevalier) et sa sœur Marie-Jeanne (feu André St-Laurent). Il laisse aussi dans le deuil ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que ses amis(es). La famille tient à remercier tout le personnel soignant de la résidence Le Margo de Lévis, ainsi que l'Hôtel Dieu de Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués.Les marques de sympathie pourront se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis https://fhdl.ca/faire-un-don/.