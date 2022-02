HALLÉ, Jacques



Au CHSLD de Loretteville, le 12 février 2022, à l'âge de 87 ans, est décédée monsieur Jacques Hallé, époux de dame Yolande Bilodeau. Il était le fils de feu Maria Bégin et de feu Égide Hallé. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 13h à 15h.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Luc (Chantal) et Isabelle (Éric); ses petits-enfants: Frédérique, Philippe (Émylie), Charles et Maria. Il était le frère de: Marguerite (feu Maurice), Cécile (Claude), feu Thérèse (feu Raymond), feu Lucienne, feu Marie-Paule, feu Robert (feu Gratia), feu Hélène (feu Prime), feu Madeleine (feu Gaston). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, son grand ami Gaétan Bédard (feu Mary). La famille tient à remercier le personnel soignant du CHSLD de Loretteville pour les bons soins prodigués. Au lieu de faire un don, prendre de votre temps pour s'occuper d'une personne vivant seule, en allant faire une marche en leur compagnie, une invitation au restaurant ou au café du coin.