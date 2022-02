COTÉ, Marcel



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 18 janvier 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Marcel Coté, époux de feu dame Ginette Gingras, fils de feu dame Lucienne Morel et de feu monsieur Léopold Côté. Il demeurait à Charlesbourg.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14 h à 16 h 30.Il laisse dans le deuil ses enfants: Mylène (Tyler Finch), Isabelle (Éric Béchard); ses petits-enfants: Jacob, Léa, Éllie, Noémie, Coraly et Mélody; ses frères: Claude (Jacqueline Gilbert), Jeannot (Isabelle Grenier), Clarence (Brigitte Cliche), Alain (Nicole Robin); ses beaux-frères: Jean-Yves Sanchagrin (feu Linda), Jean-Claude Verret (feu Louise Gingras), Michel Gingras (Jacqueline Bouthillier) et sa compagne des quatorze dernières années Doris Gagné. Il laisse également dans le deuil plusieurs parents, cousins, cousines, neveux, nièces, ami(e)s, voisins et anciens collègues. Sincères remerciements au personnel du CLSC La Source pour l'excellence des bons soins reçus à domicile.