EGAN, Denis William



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 16 février 2022, est décédé monsieur Denis William Egan. Il était le fils de feu Joseph Egan et de feu Marie-Anna Poulin. Il demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Patrick. Il laisse dans le deuil, son épouse, Hélène Côté Egan et sa fille, Jennifer Debra Egan (Benoit Marcoux). Il laisse également dans le deuil son frère, sa sœur, leurs conjoints et enfants ainsi que de nombreux amis. La famille remercie le Dr Marie-Pierre Fortin et tout le personnel de l'hôpital pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Québec : https://parkinsonquebec.ca/faire-un-don/don-in-memoriam/