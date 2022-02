MATTE, Daniel



À l'hôpital Saint-François d'Assise, le 5 février 2022, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Daniel Matte, fils de feu dame Lucienne Piché et de feu Gilbert Matte. Il demeurait à Québec. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Il a été confié à la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. pour crémation.Il laisse dans le deuil, sa sœur adorée Lise Matte; sa sœur de cœur Nicole Chiasson; son fidèle ami de toujours Claude Pruneau, ainsi que Yves Nolet, Michel Dechamplain, René Labrecque, Régis Dubé, Joanne Kyvetos et Onil Pipon, ses neveux, nièces, cousins, cousines. Un énorme merci à Claude Pruneau, ainsi qu'à la Résidence Funéraire Réjean Hamel et à Claudine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de Prévention du Suicide, 1310, 1ère Avenue, Québec (Québec), G1L 3L1, téléphone: 418 683-0933, site Internet : www.cpsquebec.ca/faire-un-don Consultez régulièrement nos avis de décès afin de rester informés de tout changement.