2Frères est toujours aussi rassembleur

À l’image de certains congénères (parlez-en à Kaïn, notamment), 2Frères a cette propension de diviser les mélomanes. Soit on adore — le succès du duo en témoigne —, soit on lève le nez devant ce folk qui se veut rassembleur et livré par deux bonshommes au charisme indéniable. Sous le même toit ne comblera évidemment pas le fossé entre les deux camps, mais sort tout de même le projet de sa zone de confort.

2Frères

★★★

Sous le même toit

Pop au carré

Sans jouer dans la même talle que Dua Lipa (vraiment pas), les frangins Caouette et leur proche collaborateur Steve Marin flirtent à nouveau avec des sonorités pop déjà quand même présentes sur À tous les vents (2020). Le synthé sur la pièce-titre le démontre tout comme la production particulièrement léchée de la ballade Lien de sang qui pointe en ce sens. Bien sûr, le tout demeure très ancré dans le folk, mais atteste surtout de l’émancipation musicale des frérots depuis leurs débuts.

2Frères se fait aussi « pop » dans son ambition en retenant les services d’auteurs connus (dont l’illustre Nelson Minville) qui, eux, leur proposent des textes abordant autant le quotidien que la famille (évidemment), mais également des sujets plus nichés dont l’autisme comme en témoigne le morceau Comme tout l’monde, signé par l’humoriste et activiste Mathieu Gratton. Je ne sais pas si c’est la fatigue accumulée ou la charge des paroles, mais je dois vous avouer, chers lecteurs, que j’avais les yeux particulièrement humides en écoutant cette dernière.

Sans être renversant, Sous le même toit demeure ainsi une œuvre fédératrice pour la légion de fans de 2Frères et qui démontre, du même coup, que les Caouette ne se contenteront pas de pantoufler en studio. À suivre, donc.

Claude McKenzie

★★★★

Mukuin

L’ex Kashtin poursuit sa carrière solo avec ce quatrième disque convaincant faisant suite à Inniu paru il y a une douzaine d’années déjà. En effet, l’auteur-compositeur-interprète revient sous les feux après une trop longue absence avec une nouvelle direction musicale pour son folk qui s’avère ici plus bluesy, voire rock. En ce qui me concerne, en délaissant les fioritures pop retrouvées sur ses albums précédents, McKenzie livre son meilleur LP à ce jour. Bravo !

Avril Lavigne

★★★

Love Sux

C’est au tour de la chanteuse pop rock de tenter le « retour aux sources » avec ce septième LP rappelant ses débuts où l’industrie lui collait une certaine étiquette punk à la peau. En plus de recruter Machine Gun Kelly – qui a, pour le meilleur comme pour le pire, ravivé la flamme pop punk auprès du grand public, Lavigne se fait épauler par des vétérans de la trempe de Travis Barker et Mark Hoppus de Blink-182 ainsi que le producteur et leader de Goldfinger John Feldman. L’album est prévisible à souhait, mais plaisant à titre de péché mignon.

Scorpions

★★★

Rock Believer

C’est un peu honteux que je dois vous confier que j’ai craqué pour le 19e album du groupe rock culte. Bien que Rock Believer est pauvre en surprises – et en douces mélodies sifflées ! –, le LP demeure solide, effréné et démontre par la bande que le projet actif depuis 57 ans (!) « en a encore dedans ». La voix de Klaus Meine, 73 ans !, est toujours aussi puissante et confirme du même coup ma théorie de moins en moins loufoque que le chanteur est le pendant allemand de Dorian Gray.

COUP DE ❤

NOBRO

★★★★★

Live Your Truth Shred Some Gnar

Pardonnez-moi le lien facile, mais la nouvelle parution du combo rock local fait un peu, beaucoup écho aux Donnas. Bien sûr, les deux projets rassemblent que des musiciennes, mais jouent avec les clichés du rock d’aréna, voire du hair metal. Il y a aussi un soupçon de The Hives dans cette œuvre sans temps mort (sept chansons en 20 minutes à peine !). Surtout, NOBRO offre une incroyable leçon de rock ainsi que mon album préféré de 2022 à ce jour.