DUPONT, Paule



À l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), le 9 février 2022, à l'âge de 93 ans et 10 mois, est décédée dame Paule Dupont, épouse en premières noces de feu monsieur Jean-Paul Charland, en secondes noces de feu monsieur Henri Desrosiers et conjointe de feu monsieur Herménégilde Dupont. Elle était la fille de feu Roméo Dupont et de feu Rose-Aimée Cloutier. Native de Saint-Pamphile de L'Islet, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Serge Charland (Jocelyne Cloutier) Marielle Charland (Jean Larochelle), Daniel Charland et Line Charland; ses petits-enfants: feu Frédéric, Catherine, François, Nathalie, Marie-Ève, David-Alexandre, Geneviève Olivier et le père de ces deux derniers Jean-Paul Trudeau; ses arrière- petits-enfants: Raphaël, Antoine, Aurélie, Charles-Olivier, Alice, Jade et Maxime, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de: feu Joseph (feu Yvette Moreau), feu Berthe (feu Eugène Lavoie), feu Claire (feu Philippe Routhier), feu Jean (Solange Gagnon), feu Fernande (feu Roch Richard, feu Adrien Ouellet), feu Juliette (feu Médard Gagnon), feu Claude (Diane Bouchard) feu Cécile (feu Jean-Luc Chamard) feu Madeleine (Yvon Pinard) Yvan (Hadia Nahfaoui) et feu Marielle. Elle laisse également dans le deuil les membres des familles de Jean-Paul Charland, d'Henri Desrosiers et d'Herménégilde Dupont. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de l'unité de médecine et de gériatrie de l'IUCPQ pour les soins prodigués avec professionnalisme, respect et dignité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec: 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294www.societealzheimerdequebec.com