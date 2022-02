DROLET, Jocelyn



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval), le 4 février 2022, selon ses volontés et entouré de son épouse et de ses amis très chers Yvonne Molgat et Michel Rancourt, Jocelyn Drolet, est décédé à l'âge de 70 ans. Il était le fils de Marie-Thérèse Ratté et de Eugène Drolet. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 13h à 15h.Il était l'époux de Denyse Gauthier, le frère de feu Claude (Françoise Caron), l'oncle de Stéphane (Mélanie Masse), l'oncle et le parrain de Marie-France (Francis Charest), le parrain de Camille Rancourt (George Christodoulou), le beau-frère de Pierre (Odette Bernard) et de Marie (Jean-Pierre Fontaine). Tout au long de sa vie, il est resté en contact avec des cousines et des cousins et même des petites-cousines et des petits-cousins. Il a eu la chance d'être entouré d'amies et d'amis très chers. Sincères remerciements aux personnes des soins palliatifs du CLSC La Source de Charlesbourg et de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de charité de votre choix autant pour les humains que pour les animaux.