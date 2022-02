RICHARD, Edouard



À l'Hôpital Pierre-Le-Gardeur, le 4 février 2022, à l'âge de 83 ans et 7 mois, monsieur Edouard Richard est décédé, entouré tel son profond désir, de l'amour de sa vie et de leurs 3 enfants adorés. Son souhait le plus cher, qui n'a pu malheureusement se matérialiser, était de revenir à Québec, "à ses sources et avec les siens". Homme intelligent, cultivé, pourvu d'une grande force de caractère et d'humour, il a su toute sa vie faire le bien autour de lui et dans sa famille. Il nous a appris, entre autres, le courage, la persévérance, la tolérance et la générosité.La famille vous accueillera aule jeudi 3 mars 2022 de 9 h à 13 h.L'inhumation du corps aura lieu ultérieurement au cimetière Saint-Charles-Borromée. Fils ainé de feu Edouard Richard et de feu Alphéda Grondin, et de feu Marie-Rose Blais-Richard en 2ièmes noces, il laisse dans le deuil ce qu'il avait de plus cher, sa famille: Edith Robitaille et leurs enfants: Claude (Éric Jobin), Nathalie (Martial Leblanc), Frédéric (Jasmine Auclair); ses petits-enfants: feu Marie-Ange, Bénédic, Ophélie et Raphaël. L'aîné d'une famille de 12 frères et sœurs: feu Claudette (feu Grégoire Bergeron), feu Jean-Marc, feu Patrick, Louise (Roger Hébert Thibault), Suzanne (Claude Giguère), feu André, Guy (feu Anne Robitaille, Louise Hémond), Murielle (Gaétan Collard), Denis (Claire Ennis), feu Lise et Claire (Serge Grégoire). Il était le gendre de feu André Robitaille et feu Germaine Paradis. Il était aussi le beau-frère de la famille Robitaille: feu Jean-Marc (feu Rolande Riel), feu Colette (feu Claude Charest), Camille (feu Paul-Henri Gauvin), feu Gabriel (feu Simone Gravel), Gilles (Claire Marceau), Jean-Yves (feu Jeannette Bédard), Pierre (Margaret Quart), feu Guy, feu Jacques (feu Isabelle Grenier), feu Céline et Mireille (feu Jean-Guy Roy), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel médical de l'Hôpital Pierre-Le-Gardeur et du CLSC Meilleur de Repentigny pour tous les soins qui lui ont été prodigués. Un grand merci également pour toutes les prières continues qui ont été offertes et qui demeurent encore un précieux soutien pour tous dans cette épreuve et la tristesse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Les Petits Frères de Québec, 168, rue Chabot, Québec Qc, G1M 1K5, tél.: 418-683-5533, www.petitsfreres.ca