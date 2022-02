RUELLAND, Marie Larue



Est décédée à Québec, au CHSLD St- Augustin, le 16 janvier 2022, à l'âge de 86 ans, madame Marie Larue, épouse de feu Dr Raymond Ruelland. Elle était la fille de feu Auguste Larue et de feu Irène Tardif Frédéric et la sœur de feu Luc Larue. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lale samedi 19 mars 2022, de 9h à 10h.Elle laisse dans le deuil sa sœur Odette (Michel Dufour); ses trois enfants: François, Simon (Mariane Hébert) et Bernard; ses deux petits-enfants: Evelyne et Antoine; ainsi que plusieurs neveux, nièces des familles Dufour, Larue et Ruelland. La famille suggère un don à la Société de recherche sur le cancer (cause qui lui tenait à cœur ou à un organisme de bienfaisance de votre choix).