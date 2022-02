FORTIN, Rachelle



À son domicile, entourée de ses proches, le 31 décembre 2021, à l'âge de 67 ans et 9 mois, est décédée madame Rachelle Fortin, fille de madame Gilberte Coulombe et de monsieur Jean-Noël Fortin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 16 h.Outre ses parents, elle laisse dans le deuil son conjoint Luc Cuillierrier; ses filles: Danielle Larose (Patrick Martel), Hélène Larose (Jean-Sébastien Rouillard); ses petits-enfants: Alexandre et Audrey Martel ainsi que Gabrielle, Guillaume et Olivier Rouillard; ses frères et soeurs: Réjeanne (Réal Aubut), Jocelyne (Lionel Daigle), Richard (feu Gina Gravel); ses beaux-frères et belles-soeurs: Hélène Cuillierrier (Rémi), Jocelyne Cuillierrier, Sylvie Cuillierrier (Alain); ses neveux et sa nièce : Patrick et Karl Aubut; Christian et Isabelle Daigle; ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et amies. Nous tenons à remercier l'équipe des soins palliatifs du CLSC La Source, tout particulièrement l'infirmier Guillaume Malenfant et la Dre Élyse Roy pour leur disponibilité et leur soutien bienveillant. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, https://www.societederecherchesurlecancer.ca/.