TRÉPANIER, Fernand



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, dimanche, le 19 décembre 2021, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Fernand Trépanier, époux de dame Pauline Déry et fils de feu monsieur Arsène Trépanier et de feu madame Lucienne Rancour. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : Diane, Robert (Patricia Robert) et Hélène (Martin Lapointe); ses petits-enfants : Valérie (Sergio Da Cunha), Marie-Ève (Kevin Morissette), Andrée-Anne (Maxime Gauthier), Sarah (Jean-François Laberge) et Olivier; son arrière-petit-fils Arnaud. Il laisse également dans le deuil Denis Girard (Marie-Chantale Laroche); ses frères et sœurs : Suzanne (Marc Drouin), Nicole (Jean Bussières), Yolande, Pierre et Guy ; ses belles-sœurs : Claire Morency, Pauline Brochu, Louise Déry (feu René Cholette) et Madeleine Giroux (feu Jacques Déry). Il est allé rejoindre ses frères et sœurs : Roger (feu Thérèse Lapierre), Henriette (feu Robert Couture), Paul-André (feu Pauline Pearson), Monique (feu Jean-Guy Voyer), Jacques, Denise, Michel (feu Pauline Chabot), Odette, et Jean; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Déry : Thérèse (feu Guy Paré), Eugène (feu Aline Brown), Jean (feu Christiane Brown), René (feu Louise Bourbonnais) et Monique (feu Ange-Émile Morin). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Remerciements particuliers aux médecins, infirmiers, infirmières et préposé(e)s du département de gériatrie de l'IUCPQ (hôpital Laval) pour les bons soins prodigués et particulièrement le Dr Jean Ross qui l'a suivi pendant plus de 30 ans. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 527-4294, ou à un organisme de votre choix.