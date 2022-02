BOUCHER, René



Au CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus), le 14 février 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur René Boucher, époux de madame Colette St-Gelais. Il était le fils de feu madame Lucienne Fillion et de feu monsieur Jean-Paul Boucher. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 13h30 au centre commémoratifet l'urne sera déposée au columbarium du Centre commémoratif. Monsieur Boucher laisse dans le deuil son épouse madame Colette St-Gelais; ses enfants: Nathalie (Stéphane Pouliot), Denis (Luce Langlois); ses petits-enfants: Yannick et Jonathan Pouliot; ses frères et sœurs: Lucille (feu René Gauthier), Édith, Claire, Jeannine, Jeanne, Josianne, Lisette (feu Gaétan Giroux), Claudette (Gérard Dubé) et Cécile; ses beaux-frères et belles-sœurs: Rita (Léon Gendron), Jeannine (Roland Gendron), Louisette (Réal Lussier), Maurice (Denise), Louis et Micheline (feu Édouard St-Gelais) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués.