7 activités pour une relâche bien remplie

Même si les mesures sanitaires s’assouplissent de plus en plus, la relâche peut être une source de stress importante pour les parents. Mais pas de panique. Avec la scène culturelle qui renaît, occuper les jeunes – et moins jeunes – durant toute la semaine sera un véritable jeu d’enfant.

1. Sur la glace avec Mickey et sa bande

Photo courtoisie

Moana, Elsa, Clochette et compagnie enfileront cette semaine leurs patins pour le grand retour de Disney sur glace à Montréal. Petits et grands pourront ainsi converger vers le Centre Bell où ces héros et héroïnes en chair et en os les feront plonger à nouveau dans les univers féériques de Coco, la Reine des neiges et autres Aladin le temps d’une soirée (ou d’un après-midi !).

■ Du 3 au 6 mars au Centre Bell.

2. Pause-lecture avec Renee Wilkin

Après s’être attardée à l’identité de genre puis à la diversité culturelle avec ses deux premiers livres pour enfants, la chanteuse Renee Wilkin s’attaque désormais au tabou de la diversité corporelle avec Le joli bedon rond de Marion. Toujours magnifiquement illustré par Annie Boulanger, ce troisième opus ouvrira la porte à de saines discussions avec les jeunes lecteurs qui tomberont assurément sous le charme de cette nouvelle héroïne.

■ En bibliothèque et librairies.

3. Cinéma en famille

Photo courtoisie

Maintenant que les salles de cinéma ont rouvert leurs portes, les productions d’ici et d’ailleurs se bousculent sur nos écrans. Si les plus jeunes opteront pour Le trésor du petit Nicolas, les adolescents pourront y découvrir l’enlevante adaptation du jeu vidéo à succès Uncharted. À vos popcorns !

■ En salle.

4. Illumi en famille

Photo courtoisie Cavalia

Besoin de prendre l’air ? Dans ce cas, mettez le cap vers Laval pour découvrir en famille l’édition hivernale d’Illumi. En tout, ce sont plus de 25 millions de lumières qui jalonnent ce parcours de trois kilomètres, accessible autant à pied que dans le confort – et la chaleur – de sa voiture. Enchantement garanti.

■ Informations et billets : illumi.com

5. Le FIFEM chez soi

Photo courtoisie

Pour sa 26e édition, le Festival International de Films pour Enfants de Montréal se décline autant en salle qu’en ligne, multipliant ainsi les avenues pour atteindre les cinéphiles de la province. C’est ainsi dans le confort de nos foyers qu’on peut y découvrir, entre autres, le magnifique Les grandes claques, de la cinéaste Annie St-Pierre.

■ Informations et billets : fifem.com

6. Pointe-à-Callière fait Place au cirque !

De Louis Cyr au Cirque du Soleil, les arts circassiens n’ont jamais cessé de fasciner. Le musée Pointe-à-Callière en retrace ces jours-ci deux centenaires d’histoire à travers 350 objets et artéfacts avec son exposition immersive Place au cirque ! En marge de ce parcours, des performances des compagnies Flip Fabrique et Moulin à vent auront lieu à l’extérieur tous les jours.

■ Jusqu’au 6 mars au musée Pointe-à-Callière.

7. Ateliers créatifs au MBAM

Photo courtoisie MBAM

Parce que la créativité de jeunes ne devrait jamais faire relâche, le Musée des beaux-arts de Montréal propose durant toute la semaine des ateliers d’art inspirés de l’univers poétique de Nicolas Party. De plus, les visiteurs de moins de 20 ans pourront accéder gratuitement aux expositions permanentes du musée, et ce, du 1er au 6 mars.

■ Toute la semaine, au Musée des beaux-arts de Montréal.