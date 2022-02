CAREAU, Madeleine Flynn



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes, le 7 février 2022, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Madeleine Flynn, épouse de monsieur André Careau, fille de feu madame Ozelina Moller et de feu monsieur Edouard Flynn. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 14 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles ultérieurement. Elle laisse dans le deuil son époux André Careau; ses enfants: Jacques (Lucie), Denis (Anne) et Line; ses petits-enfants Audrey-Anne, Florence, Alexandre et son arrière petite fille Abigail; ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Notre-Dame-Lourdes pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec.