VAILLANCOURT, Marcel



7 septembre 1941 - 16 février 2022Au Centre d'hébergement de Sainte-Perpétue (Maison 1), le 16 février 2022, à l'âge de 80 ans et 5 mois est décédé monsieur Marcel Vaillancourt époux de dame Jeannette Milliard. Fils de feu dame Cécile Lord et de feu monsieur René Vaillancourt, il demeurait à Sainte-Perpétue, comté de L'Islet. Il laisse dans le deuil son épouse Jeannette Milliard, ses enfants : Vicky (Yan Robitaille), Stéphane (Kathleen St-Amant), David (Nathalie Joncas), son petit-fils : Steven. Il était le frère de : Lorraine, Julien (Colette Blanchet), Ghislain (Michelle Lacombe). Sont également affectés par son départ ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Milliard, ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel soignant de la Maison 1 du Centre d'hébergement de Sainte-Perpétue ainsi qu'au personnel des services de soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile pour la qualité des soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'ALPHIS, 164, de l'église, Saint-Pamphile, Québec, G0R 3X0.