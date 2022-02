HARVEY, Madeleine



Au Centre d'hébergement du Fargy, le 17 février 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Madeleine Harvey, fille de feu M. Léandre Harvey et de feu dame Julia Rochefort. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h30 à 14h50.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière St-Grégoire de Montmorency.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Christian Turgeon (Nicole Caron), Martine Turgeon; ses petits-enfants: Julien, sa mère feu Claire Beaulieu, Elsol, sa mère Carole Lévesque, Lijuan et Julie leur père Maxime Vachon. Ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Rollande (feu Alfred Ménard), Roger (feu Blanche-Rose Lajoie), feu Thérèse (Guy Breton), André (Noëlla Côté), Guy (Carmen Simard), Jacqueline Turgeon; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Marie-Anna (Cyrille Blouin), Jeannette (Jean-Baptiste Gendreau), Gérard frère Mariste, Lauretta (Georges Talbot), Jean-Paul (Gertrude Drouin) et Paul Turgeon (ex-conjoint). Un remerciement spécial au personnel du CIUSSS de Québec, du CLSC Orléans et au CHSLD du Fargy pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Pivot, 4551, boul. Sainte-Anne, Québec (Québec) G1C 2H8 téléphone: 418 666-2371https://www.lepivot.org/contenu.php?id=197