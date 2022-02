LEGENDRE, Bibianne Dionne



À Verdun, le 21 février 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Bibiane Dionne, épouse de feu Pierre A. Legendre. Elle était la fille de feu dame Jeanne Fortin et de feu monsieur Émile Dionne. Elle demeurait à Verdun et autrefois à Montmagny. La famille accueillera parents et amis à la :le dimanche 27 février 2022, de 14 à 17h, et lundi jour des funérailles à compter de 12h30.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil son fils unique François (Stéphane Morin). Elle était la soeur de : feu Rosaire, Majella et Raymonde (Martin Ouellet). De la famille Legendre, elle était la belle-sœur de : feu Françoise (feu Henri Caouette), feu Charles (Suzanne Huot), feu Thérèse et feu Lucille (Georges St-Hilaire). Elle laisse également dans le deuil les membres de la famille Morin, son unique nièce du côté de la famille Dionne, Émilie, ses nombreux neveux et nièces du côté de la famille Legendre, ses cousins et cousines, ses grandes amies Hélène, Cécile, Nicole, Denise, Johanne et Josée. François tient à remercier toutes les personnes du domaine de la santé qui, ces dernières années, ont pris bien soin de sa mère. Un merci particulier est adressé à tante Suzanne et au docteur Mario Gaudreau pour leurs précieux conseils. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/.