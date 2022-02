Robert Jacques



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Robert Jacques, denturologiste, décédé à l'IUCPQ, le 11 janvier 2022, à l'âge de 82 ans. Il était l'époux de madame Monique Collin et fils de feu Raoul Jacques et Alexina Côté. Natif de St-Sylvestre, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à laIl laisse dans le deuil outre son épouse madame Monique Collin, sa fille Annie Jacques (Jean-Sébastien Raymond); ses 2 petits-enfants adorés : Amélie Côté et Olivier Côté. L'ont précédé, son frère Jean Jacques (Aline Gagnon) et sa sœur Jacqueline Jacques (feu Marcel Lachance). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Collin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s qui lui étaient si chers à ses yeux.La famille tient à remercier tout le personnel du 6e étage de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, 418 656-4999.