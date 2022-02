BLOUIN, Michel



À l'hôpital Sacré-Cœur, le 7 février 2022, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Michel Blouin, fils de feu M Rosaire Blouin et de feu dame Rose Dionne. Natif de St-Louis de Courville, il demeurait à Rigaud. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h à 10h50.et de là au columbarium F.-X. Bouchard inc.Il laisse dans le deuil ses enfants: Steve (Annie Labrecque), Mélanie (Simon Plamondon) et leur mère Mme Lucille Grenier; ses petits-enfants: Mégan et Alexandre; ses frères, ses sœurs et ses belles-sœurs: feu Claude (Aurore Fontaine), Pierre-Yves (Yvette Breton), feu Louise (feu Jean Godbout), Pauline (feu Claude Vézina), Hélène, Jean-Louis (feu Lise Bouchard), feu Paul-André (Gisèle Carpentier); son amie Mme Francine Dion, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.