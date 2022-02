DARVEAU, Imelda



Au CHSLD Champlain-des-Montagnes, le 30 janvier 2022, est décédée madame Imelda Darveau, épouse de feu monsieur Lucien Labrecque, fille de feu monsieur Edmond Darveau et de feu Odiana Guilbeau. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Maurice, Roger (Carole Jacques), feu Gilles, Lisette, Mario (feu Diane Savard), Line (Jean-Marie Tremblay), Gilbert (France Aubut), Charles (Ginette Brousseau), Brigitte (Jean Laflamme); ses petits-enfants ainsi que leurs conjoints conjointes et leurs enfants : Mathieu, François, Étienne, Richard, Martin, Geneviève, Francis, Marie-Claude, Patricia, Dave, Patrick, Audrey, Dominic, Cédric, Ghislain, Julie, Philippe, Marie-Josée, Tommy et Laurie; ses frères Charles-Henri et Gérard (Gervaise Fillion) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et connaissances.La famille vous accueillera aule vendredi 4 mars 2022 de 19h à 21h, le samedi 5 mars 2022 de 9h à 10h. Imelda est maintenant auprès de Dieu et a rejoint les nombreuses personnes qu'elle aimait et qui l'ont précédée. Imelda désirait nous transmettre le message suivant :et le corps sera inhumé ultérieurement au cimetière NDL à Québec.Vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Société Alzheimer ou tout autre organisme de votre choix.