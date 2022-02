TANGUAY, Céline



À son domicile de Québec, le 6 février 2022, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Céline Tanguay, épouse de feu Jacques Alain, fille de feu Gabrielle Légaré et de feu André Tanguay.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Martine (Francis Collette), Simon (Catherine Gibeault), Valérie (Félix-Antoine Payette); ses petits-enfants: Benjamin, Zachary et Olivier Collette, Rosemarie Alain, Hugo, Thomas et Florence Payette; ses sœurs, son frère, sa belle-sœur et ses beaux-frères: Louise Tanguay (Claude Lafleur), Robert Tanguay (Lucie Lambert), Lucie Tanguay (Jean Lacombe) et Christiane Tanguay (Robert Lacombe); ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, amis et anciens collègues de travail. Femme au grand cœur, elle laissera un immense vide dans la vie de sa famille et de ses amis. Sa bienveillance, sa disponibilité, sa bonne humeur et sa grande écoute ne sont que quelques qualificatifs pour cette femme exceptionnelle et aimée de tous. La famille recevra les condoléances, aule vendredi 4 mars 2022, de 18 h à 21 h.L'inhumation se fera au cimetière St-Charles-Borromée ultérieurement. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, téléphone : 1-888-473-4636, site internet : https://www.coeuretavc.ca/.