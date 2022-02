D'AMOURS, Roger



Le 24 janvier 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Roger D'Amours, époux de madame Yolande Belley. Il était le fils de feu madame Germaine Dallaire et de feu monsieur Adéodat D'Amours. Il demeurait à Ste-Anne-de-Beaupré.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 15 h 30.Il laisse dans le deuil sa conjointe, Yolande Belley, ses enfants: Michel (Martine Giroux), Frédérik (Sophie Roberge); ses petits-enfants: Marie-Michelle (Nicolas Girotto Bélisle), Laurie (Pascal Champagne), Noémie, Sandrine; ses frères et sœurs: Janyne (Claude Duval), Gisèle (Charles Dubé), Gilles, (feu Monique Couture) (Yolande Giguère), feu Claudette (Gérard Simard), feu Guy (Lynda Bouchard). Il laisse également dans le deuil ses belles-soeurs et ses beaux-frères, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation coeuretavc.ca