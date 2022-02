À la défense de «Michelle, une femme hétérosexuelle»

Je félicite Michelle d’avoir eu le cran nécessaire pour dire tout haut ce que toutes les femmes pensent tout bas. Et n’allez surtout pas me dire que j’exagère, Louise, car ce serait faux. J’affirme cela, même si je suis tout à fait d’accord avec votre commentaire qui me semble des plus sensés. Car non, tous les hommes ne sont pas machos, même s’il y en a un grand nombre parmi les hétérosexuels.

Le commentaire de Michelle est très important et je pense qu’il va s’avérer de plus en plus pertinent dans les années qui viennent, car les femmes savent désormais qu’elles ne doivent plus accepter d’être violentées par quelque homme que ce soit. J’ajouterai en terminant que les hommes utilisent malheureusement bien souvent la force pour se reproduire.

Linda

C’est un fait que plus les femmes saurant dire non à la violence, moins les hommes portés sur la violence auront d’espace pour exercer la leur.