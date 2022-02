Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Honky Tonk de Véronique Labbé

Forte de ses 25 années de carrière, Véronique Labbé débarque aujourd’hui avec Honky Tonk, un septième album 100 % country et pleinement assumé. Et en attendant la tournée qui s’amorcera le mois prochain, on peut d’ores et déjà le découvrir sur la scène virtuelle de Live dans ton salon.

Entourée de musiciens, danseurs et artistes invités – dont l’indéfectible Steph Carse ! –, la chanteuse y présente ses nouveaux titres comme elle seule sait le faire, avec son énergie aussi caractéristique que contagieuse. Bottes et chapeaux de cowboy non requis... mais pas déconseillés non plus.

► Où : Sur livedanstonsalon.com

► Coût : 20 $

— Bruno Lapointe

Une lecture impromptue

Un livre métaphorique se dévorant en quelques heures, qui donne le goût de l’Europe tout en se « foutant un peu de sa gueule », qui traite de la lecture et des langues, fait sourire et irrite un peu parfois ; le tout en faisant (re)découvrir diverses institutions et quartiers de Montréal ? Voilà ce que parvient à faire le court texte « comique et acerbe » intitulé Impromptu de Catherine Mavrikakis. Impromptu telles la rencontre et l’étrange amitié prenant forme, devant un guichet automatique, entre une étudiante et un vieux, très vieux, professeur.

► Où : Impromptu de Catherine Mavrikakis, Héliotrope, 68 pages

— Sarah-Émilie Nault

L’héritage de Yuli

L’ensemble montréalais I Musici rend hommage à son fondateur Yuli Turovski avec un concert mettant en vedette le violoncelliste Stéphane Tétreault. Le musicien québécois fait vibrer les cordes de son Stradivarius et déploie tout son talent dans une superbe interprétation de La jeune fille et la mort de Schubert. On le retrouvera aussi dans le Concerto en ré majeur pour violoncelle et orchestre de Haydn, intégré à l’ensemble montréalais. Artiste en résidence avec I Musici, Stéphane Tétreault a étudié le violoncelle durant 10 ans avec Yuli Turovski. I Musici propose, en ouverture de programme, la Symphonie no 59, Le feu de Haydn. Ce concert, filmé devant public le 10 février, à la Salle Pierre-Mercure, est offert en webdiffusion jusqu’au 6 mars.

► Où : Imusici.com

— Yves Leclerc