Après la pandémie, au tour de la guerre de provoquer de l'anxiété

Après deux ans de pandémie, l’arrivée de la guerre en Ukraine cause de plus en plus d’anxiété à la population.

Selon le psychologue Paul Langevin, «les gens sont de plus en plus anxieux et ils doivent se trouver des moyens pour s’en sortir, car la peur est très présente». Il pense entre autres au fait que la pandémie, une situation anxiogène, n’est pas encore tout à fait finie alors qu’une guerre éclate.

«Tout le monde est sensible à ce que le peuple de l’Ukraine peut vivre en ce moment, donc on peut dire qu’en ce moment il y a un état de stress. Ce qui est important, c’est d’essayer de ne pas trop focaliser notre esprit sur l’Ukraine», a expliqué Paul Langevin samedi sur les ondes de LCN.

Il estime qu’il est bien de s’informer sur ce qui se passe dans le monde, mais qu’il est important de ne pas trop se concentrer sur le sujet, car ça peut être une source de stress supplémentaire pour bien des personnes.

Bien évidemment, la désinformation grandissante peut causer de l’anxiété, estime le psychologue. C’est pourquoi il appelle la population à faire attention à l’information trouvée sur les réseaux sociaux.

«Allez dehors prendre des grandes marches, respirer et vous tasser un petit peu des médias sociaux [...]. Il faut essayer de se divertir et d’être positif, ça va aider beaucoup», a conclu M. Langevin.