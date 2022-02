Association de l’Est: beaucoup de changement

Les équipes de l’Est ont procédé à beaucoup de mouvement de personnel au cours des deux derniers mois. Certaines formations ont démontré de l’ambition avec des acquisitions de renom. Il faut aussi mentionner que le visage de l’Association a passablement changé avec l’arrivée de Charlotte et le départ de Nashville qui se retrouve désormais dans l’Ouest.

Atlanta United FC

Classement en 2021 : 5e | 13-9-12 | 51 points

Arrivées : Dylan Castanheira (G), Osvaldo Alonso (M), Justin Garces (G), Erik Centeno (A), Bobby Shuttleworth (G), Caleb Wiley (D), Thiago Almada (M), Dom Dwyer (A)

Dylan Castanheira (G), Osvaldo Alonso (M), Justin Garces (G), Erik Centeno (A), Bobby Shuttleworth (G), Caleb Wiley (D), Thiago Almada (M), Dom Dwyer (A) Départs : Josh Bauer (D), Ben Lundgaard (G), Cubo Torres (A), Franco Escobar (D), Anton Walkes (D), Alec Kann (G), Mo Adams (M), Ezequiel Barco (M), George Bello (D)

Atlanta a connu une saison un peu en deçà des attentes l’année dernière et on se demande comment cette équipe réagira au départ de son fabricant que jeu Ezequiel Barco, qui n’a pas vraiment été remplacé. On demande à voir. Une chose est sûre, Josef Martinez est dû pour rebondir après une saison de seulement 12 buts, un rendement moindre qu’à son habitude.

Fire de Chicago

Classement en 2021 : 12e | 9-18-7 | 34 points

Arrivées : Missael Rodriguez (A), Sergio Oregel (M), Spencer Richey (G), Victor Bezerra (A), Rafael Czichos (D), Kacper Przybylko (A), Xherdan Shaqiri (M), Jairo Torres (M)

Missael Rodriguez (A), Sergio Oregel (M), Spencer Richey (G), Victor Bezerra (A), Rafael Czichos (D), Kacper Przybylko (A), Xherdan Shaqiri (M), Jairo Torres (M) Départs : Robert Beric (A), Francisco Calvo (D), Elliott Collier (D), Kenneth Kronholm (G), Alvaro Medran (M), Nick Slonina (D), Luka Stojanovic (M), Johan Kappelhof (D), Bobby Shuttleworth (G), Ignacio Aliseda (A)

Le Fire commence à aboutir à quelque chose après une autre saison difficile. L’acquisition récente de Xherdan Shaqiri est un énoncé assez fort. Il en va de même pour celle de l’attaquant Kacper Przybylko. Cette équipe n’a marqué que 36 buts l’an passé et ça sera corrigé cette année.

FC Cincinnati

Classement en 2021 : 14e | 4-22-8 | 20 points

Arrivées : Alec Kann (G), Alvas Powell (D), Dominique Badji (A), Raymond Gaddis (D), John Nelson (D), Roman Celentano (G)

Alec Kann (G), Alvas Powell (D), Dominique Badji (A), Raymond Gaddis (D), John Nelson (D), Roman Celentano (G) Départs : Edgar Castillo (D), Chris Duvall (D), Jonas Fjeldberg (M), Avionne Flanagan (D), Joe Gyau (D), Ben Lundt (G), Caleb Stanko (M), Przemyslaw Tyton (G), Florian Valot (M), Maikel van der Werff (D), Kamohelo Mokotjo (M), Kyle Scott (M)

Avec les ajouts et les départs de l’entre-saison, on ne peut que se questionner si Cincy va finalement sortir des bas-fonds du classement de la MLS où il caracole depuis son arrivée en MLS, en 2019. L’équipe de l’Ohio peine à marquer des buts et en accorde à la tonne, il faut trouver l’équilibre.

Crew de Columbus

Classement en 2021 : 9e | 13-13-8 | 47 points

Arrivées : Yaw Yeboah (A), Patrick Schulte (G), Sean Zawadski (M), Brady Scott (G), Jalil Anibaba (D), Jake Morris (D), Will Sands (D), Milos Degenek (D), James Igbekeme (M)

Yaw Yeboah (A), Patrick Schulte (G), Sean Zawadski (M), Brady Scott (G), Jalil Anibaba (D), Jake Morris (D), Will Sands (D), Milos Degenek (D), James Igbekeme (M) Départs : Eric Dick (G), Waylon Francis (D), Saad Abdul-Salaam (D), Vito Wormgoor (D), Bradley Wright-Phillips (A), Liam Fraser (M), Harrison Afful (D), Grant Lillard (D), Aboubacar Keita (D), Milton Valenzuela (D), Sebastian Berhalter (M)

Columbus a glissé hors des séries l’an passé, un an après avoir soulevé la Coupe MLS. Est-ce une baisse passagère ou le signe d’un problème plus profond ? Difficile à dire quand on fait la balance de ceux qui sont partis et ceux qui sont arrivés.

D.C. United

Classement en 2021 : 8e | 14-5-5 | 47 points

Arrivées : Gaoussou Samake (D), Brenden Hines-Ike (D), Ted Ku-DiPietro (M), Hayden Sargis (D), Brad Smith (D), Michael Estrada (A)

Gaoussou Samake (D), Brenden Hines-Ike (D), Ted Ku-DiPietro (M), Hayden Sargis (D), Brad Smith (D), Michael Estrada (A) Départs : Yamil Asad (M), Felipe Martins (M), Ramon Abila (A), Jovanny Bolivar (A), Michael DeShields (D), Joseph Mora (D), Yordy Reyna (M), Chris Seitz (G), Erik Sorga (A), Frédéric Brillant (D), Paul Arriola (A), Kevin Paredes (D)

D.C. est passé bien près d’une place en séries éliminatoires l’an passé, il ne manquait qu’un petit point. Plusieurs pièces importantes du puzzle sont parties cet hiver, dont Paul Arriola et Yamil Asad. On se demande comment cette équipe marquera autant de buts avec moins d’attaque.

Inter Miami CF

Classement en 2021 : 11e | 12-17-5 | 41 points

Arrivées : Jean Mota (M), Ariel Lassiter (A), Mo Adams (M), Bryce Duke (M), Clément Diop (G), Aimé mabika (D), Christopher McVey (D), Damion Lowe (D), Emerson Rogriguez (A), Leonardo Campana (A), DeAndre Yedlin (D), Robert Taylor (A), CJ dos Santos (G), Ryan Sailor (D)

Jean Mota (M), Ariel Lassiter (A), Mo Adams (M), Bryce Duke (M), Clément Diop (G), Aimé mabika (D), Christopher McVey (D), Damion Lowe (D), Emerson Rogriguez (A), Leonardo Campana (A), DeAndre Yedlin (D), Robert Taylor (A), CJ dos Santos (G), Ryan Sailor (D) Départs : Ventura Alvarado (D), Dylan Castanheira G), Sami Guediri (D), John McCarthy (G), Victor Ulloa (M), F. Higuain (M), Julian Carranza (A), Rodolfo Pizarro (M), Kelvin Leerdam (D), Leandro Gonzalez Pirez (D)

On cherche encore la bonne recette dans le sud de la Floride. On a décidé que Rodolfo Pizarro ne faisait pas partie de la solution, lui qui devait être une grande vedette de l’équipe. On mise sur l’arrivée du défenseur DeAndre Yedlin pour donner de la vigueur à la brigade défensive.

CF Montréal

Classement en 2021 : 10e | 12-12-10 | 46 points

Arrivées : Gabriele Corbo (D), Alistair Johnston (D), Logan Ketterer (G), Kei Kamara (A)

Gabriele Corbo (D), Alistair Johnston (D), Logan Ketterer (G), Kei Kamara (A) Départs : Ballou Tabla (M), Clément Bayiha (M), Mustafa Kizza (D), Kiki Struna (D), Emanuel Maciel (M)

On a opté pour la continuité avec peu de mouvement de personnel. On a ajouté l’excellent défenseur Alistair Johnston qui va venir solidifier l’axe. Par contre, on se questionne encore sur l’attaque de l’équipe, son talon d’Achille l’an passé.

Charlotte

Équipe d’expansion

Arrivées : Sergio Ruiz (M), Brandt Bronico (M), Jan Sobocinski (D), Christian Fuchs (D), Adam Armour (D), Guzman Corujo (D), Jordy Alcivar (M), Jaylin Lindsey (D), Pablo Sisniega (G), Vinicius Mello (A), McKinze Gaines (A), Anton Walkes (D), Joseph Mora (D), Harrison Afful (D), Yordy Reyna (A), Alan Franco (M), Kristijan Kahlina (G), Chris Hegardt (M), Christian Makoun (D), Benjamin Bender (M), Adrian Zendejas (G), Cristian Ortiz (A), Karol Swiderski (A), George Marks (G), Koa Santos (D)

Cette nouvelle formation semble emprunter la même voie que Minnesota ou Austin. On construit tranquillement pour obtenir un produit de qualité d’ici quelques saisons. Et la construction se fait entre autres par l’arrière avec quelques bons vétérans en défense. Mais le public sera au rendez-vous en Caroline du Nord, un état mordu de sport.

Revolution de la N.-Angleterre

Classement en 2021 : 1er | 22-5-7 | 73 points

Arrivées : Sebastian Lletget (M), Omar Gonzalez (D), Noel Buck (M), Jozy Altidore (A)

Sebastian Lletget (M), Omar Gonzalez (D), Noel Buck (M), Jozy Altidore (A) Départs : Collin Verfurth (D), Tajon Buchanan (M), Luis Caicedo (M), Scott Caldwell (M), Brad Knighton (G), Teal Bunbury (A), Christian Mafla (D), Matt Turner (G), Ryan Spaulding (D)

Les Revs ont tout raflé l’an passé, mais ont échoué en séries éliminatoires. Ils ont perdu deux très gros morceaux avec le transfert de Tajon Buchanan en Belgique et celui du gardien Matt Turner à Arsenal. L’ajout de vétérans devrait aider, mais la perte de Turner sera particulièrement difficile à combler.

New York City FC

Classement en 2021 : 4e | 14-11-9 | 51 points

Arrivées : Christian McFarlane (D), Jonathan Jimenez (A), Nicholas Benalcazar (D), Samuel Owusu (D), Thiago Martins (D)

Christian McFarlane (D), Jonathan Jimenez (A), Nicholas Benalcazar (D), Samuel Owusu (D), Thiago Martins (D) Départs : Jesus Medina (M), Juan Pablo Torres (M), Gudi Thorarinsson (M), Tony Rocha (M), Ismael Tajouri-Shradi (A), James Sands (M)

Les vainqueurs de la dernière Coupe MLS entrent dans cette saison avec une équipe passablement similaire à celle de l’an passé, outre le départ d’Ismael Tajouri-Shradi qui était une pièce importante de l’attaque. Mais notre petit doigt nous dit que l’équipe du Bronx sera encore une des forces dans l’Est en 2022.

Red Bulls de New York

Classement en 2021 : 7e | 13-12-9 | 48 points

Arrivées : Carlos Coronel (G), Lewis Morgan (A), Dylan Nealis (D), Daniel Edelman (M), Zach Ryan (A), Jesus Castellano (M), Jake LaCava (A), Caden Clark (M), Luquinhas (M), Serge Ngoma (M)

Carlos Coronel (G), Lewis Morgan (A), Dylan Nealis (D), Daniel Edelman (M), Zach Ryan (A), Jesus Castellano (M), Jake LaCava (A), Caden Clark (M), Luquinhas (M), Serge Ngoma (M) Départs : Luca Lewis (G), Mandela Egbo (D), Andrew Gutman (D), Issiar Dramé (D), Fabio (A), Mathias Jørgensen (A), Kyle Duncan (D), Daniel Royer (M), Tom Edwards (D), Youba Diarra (M), Sean Davis (M)

Les Taureaux se sont qualifiés pour les séries de justesse l’an passé, mais ils vont retrouver le gardien Luis Coronel, qui revient dans le giron. On mise aussi sur les jeunes formés au club pour grossir les rangs de l’équipe, une formule qui fonctionne plutôt bien depuis quelques années.

Orlando City SC

Classement en 2021 : 6e | 13-9-12 | 51 points

Arrivées : Cesar Araujo (M), Facundo Torres (A), Ercan Kara (A), Alex Freeman (D), Jack Lynn (A)

Cesar Araujo (M), Facundo Torres (A), Ercan Kara (A), Alex Freeman (D), Jack Lynn (A) Départs : Raul Aguilera (M), Jordan Bender (M), Derek Dodson (A), Rio Hope-Gund (D), David Loera (A), Emmanuel Mas (D), Nani (A), Chris Mueller (A), Uri Rosell (M), Daryl Dike (A), Alexander Alvarado (A)

C’est possiblement une année de transition pour les Lions avec les départs de Nani, Daryl Dike et Chris Mueller. Il y a eu nettement plus de départs que d’arrivées depuis le mois de novembre, mais Orlando a connu une campagne décente en 2021. On verra bien si la tendance va se poursuivre malgré la rotation.

Union de Philadelphie

Classement en 2021 : 2e | 14-8-12 | 54 points

Arrivée : Julian Carranza (A), Anton Sorenson (D), Mikael Uhre (A)

Julian Carranza (A), Anton Sorenson (D), Mikael Uhre (A) Départs : Matheus Davo (A), Aurélien Collin (D), Ilsinho (M), Alvas Powell (D), Kacper Przybylko (A), Jamiro Monteiro (M)

L’Union fait belle figure depuis une couple de saisons et on a décidé de se donner une légère cure de jeunesse avec les départs de Collin, Ilsinho, Powell, Przybylko et Monteiro. Il faudra voir ce que les jeunes seront en mesure de faire pour combler les trous.

Toronto FC

Classement en 2021 : 13e | 6-18-10 | 28 points

Arrivées : Shane O’Neill (D), Lorenzo Insigne (A), Luca Petrasso (D), Deander Kerr (A), Greg Ranjitsingh (G), Lukas MacNaughton (D), Carlos Salcedo (D), Jesus Jimenez (A)

Shane O’Neill (D), Lorenzo Insigne (A), Luca Petrasso (D), Deander Kerr (A), Greg Ranjitsingh (G), Lukas MacNaughton (D), Carlos Salcedo (D), Jesus Jimenez (A) Départs : Patrick Mullins (A), Rocco Romeo (D), Kevin Silva (G), Eriq Zavaleta (D), Julian Dunn (D), Nick DeLeon (M), Tsubasah Endo (M), Lian Fraser (M), Erickson Gallardo (A), Justin Morrow (D), Omar Gonzalez (D), Richie Laryea (D), Dom Dwyer (A), Mark Delgado (M), Yeferson Soteldo (A), Jozy Altidore (A), Auro (D)

Même avec des joueurs de qualité, Toronto s’est retrouvé dans la cave de l’Association Est l’an passé. Des vétérans sont partis, dont Altidore et Auro, alors que Laryea a pris le chemin de l’Europe. Insigne n’arrivera qu’au cours de l’été, mais Bob Bradley pourrait très bien relever cette équipe rapidement.

5 joueurs à surveiller

XHERDAN SHAQIRI

Photo d'archives, AFP

Milieu | Fire de Chicago

Le Fire avait surpris en recrutant Bastian Schweinsteiger il y a quelques années, mais il ralentissait. À 30 ans, Shaqiri est toujours la star de l’équipe nationale suisse et est un fabricant de jeu de première qualité. Il s’agit certainement de la plus belle prise de la saison morte, qui venait avec une étiquette de 7,5 M$ US versés en transfert à Lyon.

JOSEF MARTINEZ

Photo d'archives, AFP

Attaquant | Atlanta United FC

À 28 ans, il en est déjà à sa sixième saison à Atlanta. Après des feux d’artifice de 34 et 29 buts en 2018 et 2019, une blessure au genou lui a fait rater l’année 2020. Il est revenu avec 12 buts en 24 matchs l’an passé, mais il pourrait très bien retrouver son rythme de croisière en 2022.

ALAN VELASCO

Photo d'archives, AFP

Milieu | FC Dallas

Dallas a l’habitude de développer ses propres talents, comme ce fut le cas de Ricardo Pepi, transféré en Allemagne. Et les profits ont servi à financer l’arrivée de Velasco (7 M$ US), un jeune prodige de 19 ans qui pourrait éventuellement rapporter gros en transfert à l’équipe texane. Joueur explosif, il faudra l’avoir à l’œil.

MAXIME CRÉPEAU

Photo d'archives, AFP

Gardien | Los Angeles FC

Le Québécois de 27 ans a fait l’objet du transfert intraligue le plus coûteux de l’histoire pour un gardien cet hiver. Il est arrivé à maturité, et avec une équipe talentueuse devant lui il pourrait aller très loin. Il est confiant sans être arrogant et est doté d’aptitudes physiques dont il sait tirer profit. Il pourrait exploser en Californie.

CARLOS SALCEDO

Photo d'archives, AFP

Défenseur | Toronto FC

La défense torontoise était complètement larguée l’an passé. À 28 ans, Salcedo est dans la fleur de l’âge et est l’un des meilleurs centraux du Mexique, ce qui devrait donner plus de tonus aux hommes de Bob Bradley dans leur surface. C’est un arrière doué et intelligent qui devrait rendre son équipe meilleure.

Les prédictions de nos experts

PATRICE BERNIER

Analyste : TVA Sports

ASSOCIATION EST ASSOCIATION OUEST 1. NYCFC 1. Seattle 2. Nouvelle-Angleterre 2. Nashville 3. Atlanta 3. Portland 4. Philadelphie 4. Kansas City 5. Columbus 5. Galaxy L.A. 6. Montréal 6. LAFC 7. Red Bulls NY 7. Minnesota 8. Toronto 8. Dallas 9. Orlando 9. Colorado 10. Miami 10. Vancouver 11. Chicago 11. Austin 12. D.C. 12. Houston 13. Cincinnati 13. San Jose 14. Charlotte 14. Salt Lake



› Gagnant du Supporters’ Shield : Seattle

› Gagnant de la Coupe MLS : Nouvelle-Angleterre

› Soulier d’Or : Chicharito/Josef Martinez

VINCENT DESTOUCHES

Analyste : TVA Sports

ASSOCIATION EST ASSOCIATION OUEST 1. NYCFC 1. Seattle 2. Nouvelle-Angleterre 2. Nashville 3. Atlanta 3. Portland 4. Philadelphie 4. Kansas City 5. Columbus 5. Galaxy L.A. 6. Montréal 6. LAFC 7. Red Bulls NY 7. Minnesota 8. Toronto 8. Dallas 9. Orlando 9. Colorado 10. Miami 10. Vancouver 11. Chicago 11. Austin 12. D.C. 12. Houston 13. Cincinnati 13. San Jose 14. Charlotte 14. Salt Lake



› Gagnant du Supporters’ Shield : Seattle

› Gagnant de la Coupe MLS : Seattle

› Soulier d’Or : Cristian Arango

DAVE LÉVESQUE

Journaliste : Le Journal de Montréal

ASSOCIATION EST ASSOCIATION OUEST 1. Nouvelle-Angleterre 1. Seattle 2. NYCFC 2. LAFC 3. Atlanta 3. Kansas City 4. Philadelphie 4. Nashville 5. Columbus 5. Portland 6. Toronto 6. Galaxy L.A. 7. Montréal 7. Colorado 8. Chicago 8. Minnesota 9. NY Red Bulls 9. Salt Lake 10. D.C. 10. Dallas 11. Orlando 11. Vancouver 12. Miami 12. San Jose 13. Cincinnati 13. Houston 14. Charlotte 14. Austin



› Gagnant du Supporters’ Shield : Seattle

› Gagnant de la Coupe MLS : Seattle

› Soulier d’Or : Josef Martinez

JOHN LIMNIATIS

Chroniqueur : Le Journal de Montréal

ASSOCIATION EST ASSOCIATION OUEST 1. Nouvelle-Angleterre 1. Seattle 2. Philadelphie 2. LAFC 3. Columbus 3. Kansas City 4. NYCFC 4. Galaxy L.A. 5. Atlanta 5. Portland 6. Toronto 6. Nashville 7. Montréal 7. Colorado 8. Orlando 8. Minnesota 9. NY Red Bulls 9. Salt Lake 10. D.C. 10. Vancouver 11. Miami 11. San Jose 12. Chicago 12. Dallas 13. Cincinnati 13. Houston 14. Charlotte 14. Austin



› Gagnant du Supporters’ Shield : Seattle

› Gagnant de la Coupe MLS : Philadelphie

› Soulier d’Or : Raul Ruidiaz ou Christian Arango

FREDÉRIC LORD

Descripteur : TVA Sports

ASSOCIATION EST ASSOCIATION OUEST 1. Atlanta 1. Seattle 2. Nouvelle-Angleterre 2. Nashville 3. NYCFC 3. LAFC 4. Philadelphie 4. Portland 5. Columbus 5. Galaxy L.A. 6. Montréal 6. Colorado 7. Toronto 7. Kansas City 8. Orlando 8. Salt Lake 9. D.C. 9. Vancouver 10. NY Red Bulls 10. Minnesota 11. Chicago 11. San Jose 12. Miami 12. Dallas 13. Cincinnati 13. Austin 14. Charlotte 14. Houston



› Gagnant du Supporters’ Shield : Atlanta

› Gagnant de la Coupe MLS : Seattle

› Soulier d’Or : Josef Martinez