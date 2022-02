Canadien | Sénateurs: aucune animosité

Andrew Hammond n’avait jamais joué un match contre les Sénateurs. Un peu plus de cinq ans après son dernier match à Ottawa, il renouait avec les partisans du Centre Canadian Tire. Il a réussi son retour en bloquant 24 des 25 tirs des Sénateurs dans un gain de 2 à 1.

« Je n’ai pas d’animosité envers eux. Mais c’est naturel, quand tu affrontes ton ancienne équipe, tu veux gagner. Je suis content de notre victoire. On a travaillé fort et c’est important de gagner de différentes façons. On les a gardés en périphérie. Mes coéquipiers ont facilité mon travail. C’était un bon match pour un gardien.»

– Andrew Hammond

Artturi Lehkonen a le numéro des Sénateurs. Il a réussi son premier doublé de la saison contre Matthew Murray. En 23 matchs contre Ottawa, le Finlandais a maintenant marqué 8 buts.

« Je ne sais pas comment expliquer mes succès contre eux. Mais j’ai marqué mon premier but dans la LNH contre les Sénateurs à Ottawa. C’est peut-être pour cette raison. »

– Artturi Lehkonen

Brendan Gallagher a encore une fois joué à l’aile droite aux côtés de Laurent Dauphin et de Mike Hoffman. En fin de deuxième période, Dauphin a bloqué un tir de Tim Stützle en infériorité numérique pour sauver un but. Un gros jeu.

« On regarde toujours des vidéos après un match et on reparlera de cette séquence. C’était un jeu intelligent de la part de Dauphin. Il a montré aussi beaucoup de détermination. Nous avons gardé l’avance et nous avons attaqué la troisième période avec une autre mentalité. »

– Brendan Gallagher

