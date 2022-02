MORIN, Léonida



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 17 février 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Léonida Morin, épouse en premières noces de feu André Gagnon, conjointe de feu Robert Fecteau et épouse en secondes noces de Camil D'Amours. Elle demeurait à Québec. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : François Gagnon (Sonia Goupil) et Marie-Claude Gagnon (Dave Piton); ses petits-enfants : Alexandre (Raphaëlle Girard), Mathieu (Stéphanie Gauthier) et Marie-Eve; ses beaux-enfants : Nancy D'Amours (Alain Boulanger et leurs enfants : David (Audrey Matteau), Yannick (Véronique Joyal), Jérémy (Mélissa Grenier)) et Karen D'Amours (Carl D'Amours et leurs enfants : Jennifer et Kassandra)); ses frères et sœurs : feu Sinaï (feu Yvette Sozio), Fernand (Simone Sozio), feu Edwilda (feu Robert Dumais), Carmen (feu Stanley Poulin), feu Roméo (feu Yvette McKen), feu Lucien (Violette McKen), feu Cécile (feu Eugène Rossignol), Jacqueline (feu Gérard Lapointe), feu Gabrielle (Jacques Guay (Ginette Gagnon)) et Margot (Denis Roussel); ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Gagnon : Louise, Céline (feu Jacques Olivier), Noel (Denise Plante), Jean-Pierre (feu Diane Tremblay, Nancy Girard) et feu Hélène (Jean-Guy Thérriault); ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Fecteau : Lise, feu Nicole et feu Michel; ses beaux-frères et belles sœurs de la famille D'Amours : feu Dorothy, Clément (Anita Canuel), Gilles (feu Francine Vermette), Roland (Claudette Baron), feu Rolande (feu Jean-Claude Labonté), feu Aimé (Francine Langlais), feu Gisèle (Claude L'Heureux), feu Diane (feu Simon Lebel), Fernand (Danielle Bilodeau), Yolande (feu Michel Bourget) et Sylvana (Philippe Miller); ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CHU de Québec, https://fondationduchudequebec.org/dons-in-memoriam/.à compter de 12h30.