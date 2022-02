MARCOTTE, Diane



Au centre d'hébergement de Charlesbourg, le 17 février 2022, à l'âge de 71 ans, est décédée dame Diane Marcotte, épouse de monsieur André Barbeau, fille de feu Georges Marcotte et de feu Catherine Simard. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre son époux André; son fils Éric Marcotte (Nancy Fournier); son petit-fils Pier-Olivier; ses frères et sœurs: Jean-Claude, Nicole, Suzie, Hélène, Jean-Pierre, Daniel ainsi que leurs conjoints et leurs conjointes. Elle laisse également dans le deuil plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le CLSC La Source (Sud) et le personnel du centre d'hébergement de Charlesbourg, et plus particulièrement Dre Anne Paquette et Dre Elise Archambault pour les bons soins prodigués et leur grande humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél.: 418-656-4999, web: https://fondation-iucpq.org/.