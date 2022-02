Basia Bulat: dans un jardin

N’ayant pu tourner son album Are You In Love?, sorti en mars 2020, Basia Bulat s’est tourné vers le jardinage durant la pandémie. L’auteure-compositrice, qui a aussi donné naissance à une petite fille au printemps 2021, lance ce mois-ci un album dans lequel elle revisite d’anciennes chansons avec un quatuor de cordes: The Garden.

Comme bien des gens, Basia Bulat a vécu les deux dernières années avec des hauts et des bas. « Au début [de la pandémie], j’étais sous le choc, dit-elle. Puis, j’étais triste de ne pas pouvoir partir en tournée. C’est là que je me suis rendue compte que je ne pouvais pas avoir le contrôle sur la vie de mon album. [...] Ma vie a changé du tout au tout, C’est comme si mon identité avait disparu un peu. Parce que je ne pouvais plus faire ce que je faisais depuis 15 ans, qui était de jouer pour des gens. »

Son identité allait aussi changer un an plus tard, au printemps 2021, avec la naissance de sa fille. « Elle a dix mois maintenant. C’est fou! C’est presque la fin de mon congé de maternité. Elle commence à dire « maman » et « papa ». Elle est ma plus belle création artistique, ma plus belle collaboration! »

Métaphores de jardinage

Pendant les différents confinements, Basia Bulat a passé beaucoup de temps à jardiner. Du plus loin qu’elle se souvienne, l’auteure-compositrice adore cette passion qu’elle a développée auprès de sa mère et sa grand-mère. Et pendant qu’elle cultivait son petit jardin montréalais « de 6 pieds par 8 pieds », la musicienne a eu l’idée de The Garden.

« Je me suis rendue compte que j’avais beaucoup de métaphores sur le jardinage dans mes paroles. Parce que c’est tellement dans ma vie. [...] J’avais déjà pensé enregistrer mes chansons avec un orchestre, mais à cause de la pandémie, ce n’était pas possible. Nous les avons donc enregistrées avec un quatuor à cordes. »

Sur The Garden, Basia Bulat replonge dans son répertoire des 15 dernières années en compagnie des musiciens Owen Pallett, Paul Frith et You You Robidoux. « Je ne voulais pas que ce soit une rétrospective, mais plutôt une sorte de renaissance, dit-elle. C’est un peu comme lorsqu’on coupe un arbre et qu’il grandit encore plus fort. »

L’album est réalisé par Mark Lawson (Arcade Fire, Beirut) que Basia Bulat connaît depuis son album Tall Tall Shadow, paru en 2013. « Il est tellement une personne incroyable à côtoyer. En plus, il était un bon coach, car il a lui-même deux enfants [rires]. »

Isolement différent

Basia Bulat mentionne ne pas avoir été très inspirée à écrire de nouvelles chansons durant la pandémie. « C’est étrange parce que d’habitude, j’aime ça l’isolement. Je suis allée faire mon dernier album à Joshua Tree pour cette raison. Mais là, ça avait un sentiment différent parce qu’on n’avait pas le choix! Ce n’était pas pour la raison la plus joyeuse. J’aurais aimé dire que j’en ai tiré le plein avantage. Mais j’étais comme tout le monde. »

Ayant décidé d’annuler sa tournée qui était prévue en Europe cet hiver [« je trouvais que c’était encore trop risqué »], Basia Bulat se concentrera sur des concerts au Canada pour les prochains mois. C’est avec excitation qu’elle envisage son retour sur les planches. « J’ai fait un total de deux concerts devant des gens durant les deux dernières années. Un à Ottawa, en 2020, où tous les gens étaient dans les voitures. Et j’ai eu le Festival de Jazz de Montréal, en 2021. C’était un triomphe! C’était mon premier spectacle après avoir eu ma fille. »

► L’album de Basia Bulat The Garden est présentement disponible. Pour toutes les infos : basiabulat.com.