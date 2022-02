BERNIER, Daniel



C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Daniel Bernier le 19 février 2022 à l'âge de 68 ans. Il était le fils de feu madame Anna-Marie Lévesque et de feu monsieur Lionel Bernier et laisse dans le deuil son épouse madame France Fortin. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Mélanie (Nicolas), Caroline (Cédric), Katie (Francis) et Yann (Catherine) ; ses petits-enfants Keïla, Antoine, Rosalie, Éliot, Samuel et Maxime ; ses tantes et oncles Clément (Réjeanne) et Reine (feu Roger) ainsi que ses belles sœurs et beaux-frères Fortin : Diane, Maryse, feu Luce (Roger), Ginette (feu Claude), Claude (Marlene), Gaëtane, Christian (Marjolaine), Yves (Lucie) et ses neveux, nièces et amis. Un merci spécial à ses amis Daniel Morin et Louis Gagnon. Votre soutien et votre présence ont fait toute la différence. La famille veut remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis et le personnel du Centre de cancérologie, spécialement Dre Fournier et son médecin de famille Dre Christine Gosselin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, https://www.societederecherchesurlecancer.ca/fr/s-impliquer/donner.le vendredi 4 mars de 18h à 21h et le samedi 5 mars à compter de 15h.