Climat de tension chez les athlètes

Après avoir participé aux Jeux olympiques de Pékin, plusieurs athlètes vivent des moments difficiles alors qu’un climat de tension existe à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

De nombreux sportifs sont de retour à la maison, à leur grand soulagement, mais plusieurs compétitions de la Coupe du monde se poursuivent, notamment en Europe.

La fondeuse québécoise Cendrine Browne était ainsi en action samedi, en Finlande, dans le cadre de la Coupe du monde de Lahti.

«Je me sentais vraiment fatiguée au début de la journée, on ressent encore le décalage horaire de la Chine, a-t-elle mentionné dans une entrevue accordée à Sportcom. Je trouvais ça difficile durant l’échauffement, mais comme on peut voir, tout peut arriver.»

Concentrée sur ses résultats, Browne préférait commenter sa qualification pour les quarts de finales à l’épreuve du sprint. Elle s’est ainsi classée dans le top 30.

«Je suis vraiment contente! C’est une très belle surprise», a-t-elle ajouté.

Évidemment, Browne ne vit pas non plus dans une caverne. Elle sait fort bien ce qui se passe en Ukraine, elle sait aussi que la Finlande partage une frontière avec la Russie. Dans le monde du ski de fond, il a par ailleurs été annoncé que la Coupe du monde qui devait avoir lieu à Tyumen, en Russie, du 18 au 20 mars, est maintenant annulé.

Inquiétudes

Rappelons que la Fédération internationale du ski (FIS) a en effet annoncé, vendredi, l’annulation de tous ses événements prévus en sol russe d’ici la fin de la saison. Cela inclut aussi deux épreuves de ski acrobatique, en sauts, qui devaient avoir lieu à Yoraslavl, ce week-end, et à Moscou, samedi prochain.

Dans un reportage diffusé par le réseau TVA, à Sherbrooke, c’est la Québécoise Marion Thénault, gagnante d’une médaille de bronze aux Jeux de Pékin à l’épreuve par équipes, qui a partagé ses inquiétudes. Si elle est rentrée au Canada, l’athlète de 21 ans a une pensée pour certaines connaissances du circuit de la Coupe du monde.

«J'ai des amis qui sont Européens et je trouve ça difficile de penser que c’est leur réalité, a-t-elle noté, quant à l’invasion de l’Ukraine. J’ai aussi des amis qui sont en Russie en ce moment et qui doivent sortir du pays. Je suis inquiète pour eux, pour vrai.»

Des athlètes en sécurité?

Dans une nouvelle déclaration transmise samedi, la FIS a réitéré son appui auprès des athlètes, notamment ceux de l’Ukraine.

«La sécurité et le bien-être de nos athlètes sont toujours de la plus haute importance pour la FIS, a-t-on indiqué, sur un ton laconique. Nous avons informé la Fédération ukrainienne de ski que la FIS fournira un soutien financier et logistique immédiat aux athlètes ukrainiens et à leurs équipes jusqu’à ce qu’ils puissent rentrer chez eux en toute sécurité.»

Aux Jeux de Pékin, à l’épreuve des sauts, rappelons que l’Ukrainien Oleksander Abramenko a remporté la médaille d’argent. Sur le podium, Abramenko avait d’ailleurs partagé une accolade avec le Russe Ilia Burov, qui a terminé troisième. Le jeune Oleksander Okipniuk, 23 ans, avait pour sa part pris le neuvième rang de l’épreuve masculine. Chez les femmes, l’Ukrainienne Olga Polyuk comptait parmi les participantes.

