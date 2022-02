Dans l'univers musical de Julien Clerc

Une idole qui revisite ses idoles à lui? Pourquoi pas. Et Julien Clerc relève le pari avec un enthousiasme de jeune premier.

En entendant ses versions de «La valse à mille temps» ou «For me... formidable», on découvre tout le plaisir qu’il a pu ressentir durant l'enregistrement de son album de reprises «Les jours heureux».

Par contre, le mélomane en lui ne se limite pas à des standards d’Aznavour, Brel, Piaf, Montand ou Trenet. Son amour de la mélodie l’amène à découvrir des genres parfois éloignés de ses propres créations. Comme il le résume si bien: «Il y a la bonne musique et il y a l’autre. Et la bonne musique, il y en a dans tous les styles.»

Sur «Les jours heureux», on retrouve des chansons que vous fredonnez depuis toujours...

Dès mon enfance. C'étaient des idoles de ma mère. Mes parents étaient séparés et j’avais été confié à la garde de mon père. Je ne voyais ma mère que les week-ends. Je passais d’une ambiance musicale à l’autre parce que ma belle-mère était une fan de musique classique. Je passais de la musique classique à la chanson quand j’allais voir ma mère.

Vous avez eu l’occasion de rencontrer certains de ces interprètes. Quel souvenir en avez-vous gardé?

J’ai fait la première partie de Bécaud. J’ai fait deux tournées avec lui. Tous les soirs, je le regardais quand j’étais en première partie. C’est la bande originale de ma vie.

Comme ce sont des chansons que vous connaissez depuis longtemps, l’enregistrement a dû être assez rapide?

Effectivement. Ce qui a été plus long, c’est le choix des chansons. J’en ai essayé beaucoup avec Benjamin Constant qui a réalisé l’album. On a gardé ce qui sortait le mieux. Par exemple, j'avais «Ne me quitte pas», mais elle sortait moins bien que d’autres.

Est-ce qu’il y a eu des choix déchirants dans la sélection des chansons?

Non. Les meilleures s’imposaient d’elles-mêmes. Au départ, il y avait plus de balades que de chansons rapides. Il a fallu en rajouter. «Mon manège à moi», je n'aurais pas pensé faire ça. Et au début, je n’avais pas mis Montand. Il n’y avait que Brel, Trenet, Aznavour, Bécaud, Ferré, Barbara. J'avais fait un choix trop nostalgique.

Vous vous définissez comme un mélodiste. Est-ce que ces chansons figurent parmi vos modèles?

Ah oui! Ce sont toutes de grandes mélodies! Il n’en manque qu'un seul, Brassens, qui m’a marqué terriblement. Ça ne s’entend peut-être pas dans la façon dont j’ai écrit mes mélodies, mais il a été omniprésent dans mon esprit. Mais je trouve que Le Forestier et Renaud le font mieux que moi.

Comment êtes-vous parvenus à vous entourer de si grands paroliers?

J’ai eu de la chance. Quand j’ai débuté, le premier que j’ai rencontré c’est Roda-Gil. Il était complètement atypique. C’est sans doute ça qui a fait partie de notre succès. «Le cœur volcan», «Le patineur» ou «La petite sorcière malade», c’était des textes tellement différents de ce qu’on entendait dans la chanson avant.

Et quand j’ai décidé d’ouvrir la porte à d’autres auteurs, j’avais déjà ce passé avec Roda-Gil. Après lui, le premier auteur a été Dabadie. Ensuite j’ai connu McNeil, Luc Plamondon. Comme Étienne avait mis la barre tellement haut, ils m'ont donné le meilleur d’eux-mêmes.

Vous avez parlé de votre enfance, mais est-ce que le rock vous a marqué à l’adolescence?

J’ai connu le rock ‘n’ roll à travers la pop anglaise. Roll Over Beethoven, je l’ai entendu d’abord par les Beatles. J’ai entendu Chuck Berry après. Je me suis aussi penché sur Elvis. Bob Dylan a été une de mes idoles. J’étais aussi branché Ray Charles.

Parmi les premiers disques que j’achetais, je devais avoir 14 ans à l’époque, il y avait une très bonne collection qui s’appelait «American Folk Blues Festival». J’ai alors acheté les disques des bluesmen T-Bone Walker, John Lee Hooker, Willie Dixon...

Quand vous avez commencé à jouer du piano, quelles étaient les chansons que vous répétiez?

J’ai fait du piano classique et j’ai arrêté à l’âge de 13 ans. J’étais paresseux. (Rires) Vers l’âge de 16 ans, le piano m’a rappelé. J’étais aussi chanteur dans un groupe. Je chantais les Anglais: les Yardbirds, les Animals. Je me souviens avoir chanté les Kinks «Waterloo Sunset», «Rosy Won't Please Come Home»...

Adamo et Bécaud vous ont donné votre chance. En retour, est-ce que vous avez découvert des artistes dont vous avez vu le potentiel?

Ah oui! Il y en a un qui depuis est devenu énorme: Vianney. Il a joué en première partie de moi à Paris. Vincent Delerm a aussi fait ma première partie.

Comment fait-on pour composer des chansons qui transcendent les générations?

Je ne sais pas. Il y a sans doute la chance. Mes influences sont tellement diverses. J’ai jamais été spécialiste d’une musique. D’ailleurs, j’aime pas les spécialistes. Il y a la bonne musique et il y a l’autre. Et la bonne musique, il y en a dans tous les styles. Donc, ça a forgé chez moi un style musical qui traverse le temps.

L’autre chose, c’est les paroliers. Il m’est arrivé de faire des musiques et les donner à des paroliers, mais la plupart du temps, c’est des textes que je mets en musique. Comme Elton John. Il demande à Bernie Taupin un texte, après il le met en musique. Ça fait des chansons différentes. Vous vous mettez au service de la poésie d’un auteur.

Vous semblez avoir un rapport particulier avec le Québec. Quel artiste québécois avez-vous découvert en premier?

Gilles Vigneault. Je l’adore. Je suis aussi devenu ami avec Robert Charlebois au cours de ma première visite au Québec. Au cours de ce voyage, on m’a dit: «Yvon Deschamps passe à la Place des Arts, on va aller le voir.» C’était un choc culturel terrible! J’ai pas tout compris. (Rires)

Puis dans un autre voyage, j’ai entendu «Travailler c’est trop dur», chanson que j’ai empruntée à Zachary Richard. Au Québec, j’ai fait de belles rencontres.